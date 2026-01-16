Santamaría destaca la sintonía económica con Vox en la negociación de Gobierno en Extremadura

A tan solo cuatro días vista de que se celebre el pleno de constitución de la nueva Asamblea, PP y Vox siguen tratando de buscar "puntos de encuentro" que le permitan cerrar un acuerdo para formar Gobierno y, si es posible, previo a la sesión constitutiva del próximo martes. "Nosotros estamos ahora mismo en una situación transitoria, tenemos un programa de gobierno bien definido y estamos negociando", ha manifestado este viernes el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, a preguntas de los medios sobre este asunto.

En este sentido, ha señalado que en dichos puntos de encuentro "lógicamente" tiene que haber una "continuidad". A su juicio, en materia de política económica "hay una alineación bastante grande" entre el actual Ejecutivo que preside María Guardiola y el partido de Santiago Abascal. Sobre su continuidad en el futuro Gobierno, se ha mostrado "a disposición" de la presidenta. "Este gobierno no se para, sigue prestando servicio a los ciudadanos y a las empresas", ha asegurado, tras lo que apuntado que Guardiola "tomará las mejores decisiones" y que él mismo está "a su disposición". "Lo que ella decida está bien decidido", ha trasladado.

El acuerdo

En cuanto al estado de las negociaciones, cabe recordar que la líder del PP extremeño mantuvo este pasado martes un primer encuentro con el equipo de Vox. "Todo va muy bien, tenemos muchas ganas de que todo salga", trasladó tras la reunión. La oferta a los de Abascal contempla un acuerdo en bloque que, además de la investidura, asegure la aprobación de los presupuestos de 2026. Incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo y la configuración de la Mesa de la Asamblea, donde la formación se quedó sin representación en 2023.

Entre las condiciones planteadas por los de Vox, se encuentran la reversión de las políticas derivadas del Pacto Verde europeo, el rechazo al Pacto Migratorio, la revisión de las políticas de género y la aplicación de rebajas fiscales. Asimismo, esta semana han trasladado a través de sus redes sociales que para pactar van a exigir "la reducción de diputados en los parlamentos regionales". Abascal está dispuesto a alcanzar pactos tanto dentro como fuera de los ejecutivos, siempre que se respeten los puntos esenciales de su programa y se garantice un cambio de dirección política.

Los plazos

La sesión constitutiva de la Asamblea comenzará con la elección de la Presidencia y del resto de la Mesa, mediante un sistema de votación que contempla una segunda vuelta y, en caso de empate persistente, la proclamación del candidato de la lista más votada. La composición de la Mesa es clave en el proceso político, ya que suele formar parte de los acuerdos para la investidura y anticipa el equilibrio de fuerzas y los pactos que sostendrán al futuro Gobierno.

Tras la constitución de la Asamblea, el presidente de la Cámara dispondrá de un máximo de 15 días para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta, previa consulta con los grupos parlamentarios, y el debate de investidura se celebrará previsiblemente en febrero. El candidato necesitará mayoría absoluta en la primera votación y, de no lograrla, podrá someterse a una segunda 48 horas después, en la que bastará la mayoría simple, pudiendo repetirse el proceso tantas veces como determine la Presidencia de la Asamblea.