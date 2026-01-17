Desmantelada una red criminal dedicada a las estafas 'online' con mascotas que operaba en Extremadura

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Magna-Vallis', ha detenido a 19 personas, 18 de ellas en Bizkaia y una en Burgos, e investiga a otras tres por pertenecer a una organización criminal dedicada a estafar a través de anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet. Esta red criminal, que operaba a nivel nacional, también mantenía aislado a un octogenario, al que obligaron a ejercer la mendicidad y le abrieron numerosas cuentas bancarias para facilitar las estafas.

Hasta el momento, se han identificado a 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en varias provincias, entre ellas Cáceres y Badajoz. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima en febrero del año pasado, quien relató que había abonado 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin recibir nunca el animal ni poder recuperar el dinero.

Un grupo criminal perfectamente organizado

Fruto de las investigaciones, se ha constatado que se trataba de un grupo criminal asentado en Bizkaia, que publicaba anuncios de venta o adopción de animales. Una vez iniciado el contacto con las víctimas, los estafadores exigían desembolsos progresivos bajo diferentes pretextos, como vacunas, transporte, chip o jaula para las mascotas. Los pagos se realizaban a través de Bizum o transferencias bancarias.

Detenciones de presuntos miembros de la red. / Guardia Civil

Los autores actuaban en numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.

La organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos para engañar a los compradores. Además, recurrían al método "Smurfing" para fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro pagos.

Cuentas y líneas telefónicas bloqueadas

En el transcurso de la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, procediendo a su bloqueo judicial. Se estima que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Además, se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas (como la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital), a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado asciende a más de 55.000 euros. También se estima que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían superar los 560.000 euros.

Delitos imputados

A los detenidos se les imputan los siguientes delitos: estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trato de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de instrucción nº 3 de Bilbao y ha contado con la participación del Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia.

Consejos de la Guardia Civil sobre mascotas

La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se cumplan las normas de bienestar animal y que las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. Además, se recomienda a los compradores:

👉 Desconfiar de precios demasiado bajos o urgencias por "entregar al animal".

👉 Exigir siempre documentación del criador o centro autorizado.

👉 Solicitar copias de la cartilla veterinaria y del microchip.

👉 No pagar por adelantado ni utilizar transferencias bancarias o sistemas de pago online no seguros.

Cómo contactar con la Guardia Civil

Para más información o si sospechas de una posible estafa, puedes ponerte en contacto con la OPC de la Guardia Civil en Bizkaia al teléfono 670 23 59 63 o visitar el sitio web oficial de la Guardia Civil.