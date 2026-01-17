Cómo explorar Monfragüe desde dentro: abiertas las inscripciones para rutas guiadas, talleres de bateo de pirita y arte rupestre

El GeoCentro Monfragüe mantiene abiertas las inscripciones para su programa educativo, disponible desde el pasado 12 de enero y dirigido a grupos organizados como centros escolares y adultos. Este programa se desarrollará durante toda la primavera y se extenderá hasta el mes de junio, ofreciendo una oportunidad única para explorar el entorno natural de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

El objetivo de la iniciativa es brindar una experiencia integradora que permita analizar la geología, biología, astronomía y la relación del ser humano con su entorno. Rutas a pie, talleres de bateo de pirita y arte rupestre, además de una visita guiada a las instalaciones del GeoCentro, son algunas de las actividades programadas.

Primera opción

El programa se divide en dos opciones de actividades que se desarrollarán durante las mañanas, permitiendo que los grupos se adentren en la naturaleza de manera interactiva.

El primer programa contempla una ruta a pie de seis kilómetros que comenzará desde Casas de Miravete (https://www.dip-badajoz.es/web/cultura/casas-de-miravete) a las 10:00 horas, con llegada a las instalaciones del GeoCentro a las 10:15 horas. Tras una presentación y visita guiada, los participantes podrán descubrir la geología de Monfragüe y aprender sobre los fósiles y minerales locales.

La jornada continuará con un almuerzo a las 11:30 horas y un descanso, seguido de una ruta a pie hacia el embalse del Olivar de Zamarro, con un recorrido de tres kilómetros. A las 12:45 horas, los participantes podrán disfrutar de un taller de bateo de pirita y, finalmente, regresarán a Casas de Miravete a las 13:30 horas, completando el recorrido a las 14:15 horas.

Segunda opción

La segunda opción incluye una serie de talleres interactivos en las instalaciones del GeoCentro Monfragüe. A las 10:00 horas, los participantes llegarán desde Casas de Miravete y comenzarán con una presentación y una visita guiada para interpretar la geología de Monfragüe, con experiencias con rocas, minerales y fósiles.

A las 11:30 horas se ofrecerá un almuerzo y descanso, seguido de un taller de bateo de pirita a las 12:00 horas. La jornada culminará a las 13:15 horas con la despedida.

Inscripciones

Es importante destacar que las actividades pueden estar sujetas a modificaciones, dependiendo de las condiciones meteorológicas, posibles inconvenientes en los desplazamientos o los intereses particulares de los grupos participantes.

Los centros escolares y grupos interesados deben reservar su visita llamando al GeoCentro Monfragüe o enviando un correo electrónico a la institución para formalizar la inscripción.

Una riqueza extraordinaria

Monfragüe, situado en el triángulo entre Plasencia, Trujillo y Cáceres, fue declarado Parque Natural el 4 de abril de 1979. Sus casi 20.000 hectáreas se caracterizan por su singularidad faunística, porque en ellas se crían más de 200 especies, sobre todo aves tan excepcionales como el buitre negro, el águila imperial y la cigüeña negra.

Este espacio tiene miradores únicos visitados por viajeros de todo el mundo. Destaca la pared rocosa de Peña Falcón, un imponente afloramiento de Cuarcita Armoricana y una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta, donde anida una de las mayores poblaciones de buitre leonado de Europa.