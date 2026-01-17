La llegada de trabajadores extranjeros a Extremadura crece el doble que a nivel nacional

El empleo extranjero crece en Extremadura a un ritmo muy superior al del conjunto del país. La región cerró 2025 con un total de 21.096 afiliados foráneos a la Seguridad Social, tras sumar 2.733 cotizantes en un año, un 14,88% más que supone prácticamente el doble del crecimiento registrado a nivel nacional, que se situó en el 7,1%. Asimismo, la región se situó como la segunda con mayor incremento porcentual de cotizantes foráneos el pasado año.

Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que, pese a tratarse de una comunidad con menor volumen de afiliación que otras regiones, Extremadura presenta un dinamismo muy superior al conjunto del país en la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral. Tradicionalmente, la región ha sido una de las que menos inmigración ha registrado, por lo que es normal que la llegada de extranjeros para trabajar se está notando más que en otras comunidades.

Población

De hecho, la población extranjera es la que está permitiendo que Extremadura todavía aguante por encima del millón de habitantes, pues la de ámbito nacional sigue su tendencia a la baja. Pese a que la población extremeña procedente de otros países apenas supone el 4,4% del total, los inmigrantes están permitiendo amortiguar la caída generalizada de la población en la comunidad. En los últimos 12 años, la población nacional ha caído en más de 55.000 personas, mientras la extranjera se ha incrementado en casi 8.000.

En un contexto de envejecimiento poblacional y descenso demográfico como el que está experimentando la comunidad extremeña, la aportación de personas procedentes de otros países no solo ayuda a cubrir vacantes difíciles de llenar, sino que también refuerza la base de cotizantes que sostienen servicios públicos y prestaciones sociales. La cara negativa es que una parte de la afiliación extranjera sigue siendo intermitente o vinculada a empleos temporales.

Por sexo y tipología

Del total de 21.096 afiliados extranjeros, 13.319 proceden de países extracomunitarios, frente a 7.778 ciudadanos de la Unión Europea. Por sexo, 11.986 son hombres y 9.110 mujeres, lo que mantiene una distribución relativamente equilibrada. En cuanto al tipo de afiliación, 17.825 trabajadores extranjeros están integrados en el régimen general, mientras que 3.271 figuran como autónomos, un dato que evidencia tanto su presencia en el empleo por cuenta ajena como el emprendimiento dentro del colectivo.

En esta línea, cabe destacar que los afiliados extranjeros representan ya el 5,03% del total de cotizantes en Extremadura, donde la Seguridad Social contabiliza 419.254 afiliados en conjunto. En el último mes del año, sin embargo, la afiliación foránea experimentó un ajuste a la baja: diciembre cerró con 640 cotizantes extranjeros menos que en noviembre, lo que supone una caída intermensual del 2,94%.

A nivel nacional

A nivel nacional, la afiliación media de trabajadores extranjeros aumentó en 204.659 personas durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 cotizantes, el mayor registro al cierre de un ejercicio. En términos desestacionalizados, la cifra se elevó hasta 3.135.581 afiliados, consolidando la afiliación extranjera por encima de los tres millones desde agosto. Este avance supuso un crecimiento interanual del 7,1%, claramente inferior al registrado en Extremadura.

En el conjunto del sistema, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes, seis décimas más que hace un año. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se subraya que el empleo extranjero encadena tres años consecutivos con incrementos superiores a las 200.000 personas, acumulando un crecimiento del 45% desde diciembre de 2019, y desempeñando un papel clave en el mercado laboral y en la sostenibilidad del sistema de pensiones.