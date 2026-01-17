Extremadura lidera el crecimiento de la obra pública en España con un 216% más de licitaciones

Extremadura es la comunidad autónoma que más ha aumentado la licitación de obra pública en España durante los primeros 11 meses de 2025. Según las estadísticas aportadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la región extremeña alcanzó los 401,7 millones de euros, un incremento del 216% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto del país, la licitación de obra pública en todas las administraciones alcanzó los 28.727 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, aunque algo por debajo del 13,2% registrado hasta octubre. La moderación del crecimiento se debe al menor ritmo inversor tanto de las comunidades autónomas como del Estado, a pesar del fuerte impulso de los ayuntamientos.

Por tipo de administración, las comunidades autónomas licitaron 8.882 millones de euros, un 18,6% más que en 2024, mientras que la Administración General del Estado redujo ligeramente sus licitaciones hasta los 7.906 millones, un 0,2% menos. La Administración local, por su parte, se mantuvo como la más activa con 11.939 millones de euros, un 15,7% más, gracias sobre todo a los ayuntamientos, que concentraron 9.042 millones, y a las diputaciones y cabildos, con 1.940 millones.

Por comunidades

En términos absolutos, Andalucía volvió a ser la región con mayor volumen de licitaciones, con 1.620 millones de euros (+46%), seguida de Cataluña con 1.474 millones (+40%). Madrid, en cambio, redujo su actividad un 28%, situándose entre las comunidades con descensos más significativos.

En crecimiento relativo, Extremadura volvió a liderar la tabla con un 216%, seguida de Canarias, que creció un 79% hasta los 222 millones de euros. Por el contrario, las mayores caídas se registraron en Madrid (-28%), Cantabria (-24%), Castilla y León (-14%), Aragón (-4%) y Asturias (-1,6%).

Dentro del Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó 4.673 millones de euros, un 13,2% menos, con descensos importantes en carreteras (-46%), autopistas rescatadas de Seitt (-23%) y puertos (-10%). Las licitaciones ferroviarias de Adif retrocedieron un 7,8%, mientras que los aeropuertos de Aena aumentaron su actividad un 20%, hasta los 526 millones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico licitó 627 millones de euros, un 2,7% más, y el resto de ministerios incrementaron sus licitaciones un 35%, hasta los 2.605 millones. En conjunto, la Administración General del Estado registró una ligera caída del 0,2%, hasta los 7.906 millones de euros.