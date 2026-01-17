Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Down BadajozBici eléctricasCofradía de Las DescalzasCarnaval de Badajoz
instagram

Previsión meteorológica

Extremadura encara un sábado frío con posibles lluvias débiles y nieve en zonas altas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé descenso de temperaturas, nieblas y heladas en el norte de la región

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Mañana de niebla en el norte de Cáceres / Javier Lumeras

Almudena Villar Novillo

Extremadura afronta un sábado invernal. Con lluvia, bajada de temperaturas y hasta nieve en las zonas altas de la región. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prevé precipitaciones débiles, cielo nuboso y descenso de los termómetros.

A lo largo de la jornada, el cielo se tornará nuboso, con lluvia débil y dispersas por la comunidad autónoma. Estas precipitaciones serán en forma de nieve en las cotas altas, entre 900 y 1.000 metros de altitud, sobre todo en las áreas montañosas del norte.

Además, las brumas y la niebla aparecerán durante las primeras horas del día, reduciendo sensiblemente la visibilidad en tramos de carretera y en áreas rurales.

Temperaturas

Las temperaturas experimenta un descenso generalizado, lo que ocasiona heladas débiles o localmente moderadas en el norte montañoso de Extremadura.

En cuanto a los valores previstos, los termómetros se sitúan entre los 4 y 11 grados en Badajoz, entre 3 y 10 grados en Mérida, entre 2 y 8 grados en Cáceres y entre 2 y 10 grados en Plasencia.

Noticias relacionadas y más

El viento soplan del oeste, con tendencia a variable, de intensidad floja, sin que se esperen fenómenos adversos significativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents