Previsión meteorológica
Extremadura encara un sábado frío con posibles lluvias débiles y nieve en zonas altas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé descenso de temperaturas, nieblas y heladas en el norte de la región
Extremadura afronta un sábado invernal. Con lluvia, bajada de temperaturas y hasta nieve en las zonas altas de la región. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prevé precipitaciones débiles, cielo nuboso y descenso de los termómetros.
A lo largo de la jornada, el cielo se tornará nuboso, con lluvia débil y dispersas por la comunidad autónoma. Estas precipitaciones serán en forma de nieve en las cotas altas, entre 900 y 1.000 metros de altitud, sobre todo en las áreas montañosas del norte.
Además, las brumas y la niebla aparecerán durante las primeras horas del día, reduciendo sensiblemente la visibilidad en tramos de carretera y en áreas rurales.
Temperaturas
Las temperaturas experimenta un descenso generalizado, lo que ocasiona heladas débiles o localmente moderadas en el norte montañoso de Extremadura.
En cuanto a los valores previstos, los termómetros se sitúan entre los 4 y 11 grados en Badajoz, entre 3 y 10 grados en Mérida, entre 2 y 8 grados en Cáceres y entre 2 y 10 grados en Plasencia.
El viento soplan del oeste, con tendencia a variable, de intensidad floja, sin que se esperen fenómenos adversos significativos.
