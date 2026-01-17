Los extremeños registran el tercer mayor incremento de intercambio de casas durante 2025

El intercambio de casas vive un fuerte impulso en Extremadura. La región ha registrado un crecimiento del 57% en el número de intercambios durante 2025, situándose entre las regiones que ha notificado un mayor incremento de toda España, tan solo por detrás de la Comunidad Valenciana (184%) y Castilla-La Mancha (61%), según los datos difundidos por la plataforma HomeExchange. Seguidamente, se sitúan La Rioja (52%), la Comunidad de Madrid (51%), la Región de Murcia (50%), Canarias (47%), Galicia (46%), Castilla y León (45%) y Andalucía (43%).

Gráfico sobre el intercambio de casas. / EL PERIÓDICO

Este avance se enmarca en un aumento general del 43% a nivel nacional, con más de 40.600 miembros en España, pero destaca especialmente en territorios como el extremeño, donde este modelo de alojamiento comienza a consolidarse como una alternativa al turismo tradicional. Desde la compañía subrayan que el auge del intercambio de casas responde a una forma de viajar “más sostenible y respetuosa con el entorno”, una característica que encaja especialmente con el perfil turístico extremeño, vinculado al patrimonio natural, cultural y a destinos menos masificados.

¿En qué consiste?

El intercambio de casas es una fórmula de alojamiento vinculada al turismo colaborativo que permite viajar sin pagar hotel: dos personas (o familias) acuerdan cederse sus viviendas durante un periodo determinado. A cambio de alojarse en la vivienda de otra persona, el viajero ofrece la suya propia en condiciones similares, con acuerdos que pueden ser simultáneos (ambas partes viajan al mismo tiempo) o en fechas diferentes.

En los últimos años, la modalidad se ha diversificado con sistemas gestionados por plataformas que, además del intercambio directo, incorporan modelos por puntos para facilitar estancias sin necesidad de “cruzar” calendarios. Más allá del ahorro económico, quienes recurren a esta opción suelen valorar el acceso a espacios más amplios y equipados (cocina, lavadora, zonas de trabajo), así como la posibilidad de vivir en barrios residenciales y con una dinámica más próxima a la vida cotidiana del destino.

Consejos

Para que el intercambio de casas se desarrolle sin inconveniente, los expertos recomiendan definir claramente el perfil del acuerdo antes de cerrarlo, concretando fechas, número de personas y condiciones de la vivienda, así como verificar la información mediante una comunicación previa, preferiblemente con videollamada. Dejar constancia por escrito de lo pactado, aunque sea en un mensaje detallado, y preparar un inventario básico con fotos del estado general del inmueble ayuda a evitar malentendidos y aporta seguridad a ambas partes.

En esta línea, también es aconsejable organizar con antelación la entrega de llaves y accesos, acordar cómo se gestionará la limpieza y revisar las coberturas del seguro del hogar. Cuidar la privacidad, elaborar un pequeño manual de la casa y del entorno con información práctica y prever un plan alternativo ante posibles cancelaciones o imprevistos son otras medidas clave para garantizar una experiencia satisfactoria.

Entre los errores más comunes en el intercambio de casas destacan dar por hecho que todo está incluido sin haberlo acordado, no hablar del uso y coste de la calefacción o el aire acondicionado, no concretar horarios de llegada y salida, omitir información sobre obras, normas de ruido, vecinos o mascotas, así como no aclarar las condiciones reales para el teletrabajo, como el mobiliario disponible y la velocidad de la conexión wifi.