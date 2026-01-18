‘Chorras’: humor rural con misterio surrealista en Acehúche

En Acehúche, un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, la Guardia Civil del municipio investiga un suceso insólito: alguien se está dedicando a la mutilación genital de los hombres del lugar. Esta premisa, tan provocadora como disparatada, es el punto de partida de ‘Chorras’, la nueva webserie dirigida por Mario Monzó y protagonizada por Lourdes Porras y Marcos Valiente.

La historia, ambientada y rodada plenamente en la localidad cacereña de Acehúche, sigue la historia de dos guardias civiles encargados de investigar estos crímenes: Montaña, interpretada por Porras, y Felipe, encarnado por Valiente, un agente ciego llegado desde Madrid que aporta buena parte del tono surrealista de la serie. «Queríamos tomarnos muy en serio algo que, en realidad, es una tontería», resume el director.

Un proyecto entre amigos

Un proyecto que nace de las nociones creativas y sentimiento de comunidad de Monzó. El copropietario de la webserie buscaba representar sus raíces extremeñas a partir de esta producción, puesto que, a pesar de haber nacido en Cataluña, siempre veraneaba en esta localidad de la región a la que pertenece toda su familia materna. Junto a sus amigos Marcos y Lourdes, fundaron ‘Ole porque Sí’, una asociación audiovisual autóctona cuyo nombre proviene de una expresión típica de Acehúche. «Era una frase que Marcos y yo escuchábamos mucho de nuestras abuelas, que se asemeja a las expresiones sí, señor o porque sí, y punto».

Lourdes Porras interpreta a Montaña. / Archivo del autor

Con cuatro capítulos de unos veinte minutos cada uno, la serie combina misterio, humor absurdo, drama y tintes de terror para «mantener enganchada» a la audiencia. Ya se ha estrenado en YouTube. Mario Monzó señala que, del mismo modo que han contado con las herramientas adecuadas para el lanzamiento del proyecto en esta plataforma, el salto a la gran pantalla aún deberá esperar: «Contamos con el planning perfecto para crear contenido en internet, pero de ahí a los cines es otra cosa, al menos por ahora. No lo descarto en un futuro».

Identidad y raíces extremeñas

El germen de su motivación para elaborar este corto junto a sus dos amigos nace de su sentimiento de identidad con las tierras extremeñas. Un afán que lleva dentro desde pequeño y que le transmitió la comunidad del pueblo. A pesar de que él mismo se define como un «forastero» de Acehúche, los habitantes del pueblo le han integrado como uno más.

Mario Bello, uno de los actores, en el papel de su personaje. / Archivo del autor

Ahora, lo que para Monzó comenzó como un entretenimiento lúdico entre familiares, ha desembocado en una producción con más de 160 acehucheños como figurantes. «Empecé en este mundo haciendo cortos caseros entre mi familia, y ahora medio pueblo se ha implicado con Chorras». Señala que la implicación del municipio ha sido plena, convirtiendo a la localidad en el escenario perfecto y hecho a medida para su producción: «Hemos transformado el antiguo ayuntamiento en un cuartel de la Guardia Civil, llenado un polideportivo para un partido de fútbol entre padres e hijos, y rodado persecuciones policiales entre jamones colgados en una carnicería», detalla el director.

Un pueblo convertido en plató

El equipo ha querido mantener intacto el protagonismo del pueblo. Por este motivo, organizó un preestreno en la Casa de la Cultura de la pequeña localidad. Un evento que contó con varias sorpresas, entre ellas la presencia de guardias civiles como acomodadores, «un poco de teatrillo y mucha diversión».

Secuencia rodada en una tienda de jamones del pueblo. / Archivo del autor

Una producción que también busca despojar a Extremadura del pensamiento estereotipado de una tierra anclada en tiempos antiguos. Monzó busca borrar la imagen «triste y gris» que muchas producciones cinematográficas y literarias le han atribuido a la región, y ofrecer a cambio una obra audiovisual «cargada de comedia, luz y alegría».

Para el cineasta, la gestación de este proyecto va más allá de su rentabilidad económica. A pesar de que ni su equipo ni los participantes han recibido remuneración económica alguna, Mario señala que «hay creaciones que se hacen por algo más que para ganar dinero». Por ello, los promotores se la regalan a este pueblo «que tanto nos ha dado y al que tanto debemos».