Predicción meteorológica
Extremadura amanece con nieblas y brumas matinales que reducen la visibilidad y dificultan la conducción
Brumas matinales, frío y lluvias débiles protagonizan el tiempo este 18 de enero
Este sábado, algunas zonas montañosas del norte de Extremadura se cubrieron con un manto de nieve. La bajada de las temperaturas y la entrada de aire frío provocaron que la cota de nieve descendiera a los 900 metros de altitud. Este domingo la tónica continúa y la cota de nieve se sitúa en los 800 metros. Sin embargo, el fenómeno meteorológico más destacado es la niebla, a la que se une las brumas matinales.
Así, y según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Extremadura se ve condicionado por la presencia de nieblas y brumas matinales, un fenómeno que reduce la visibilidad en numerosos puntos de la región y dificulta la conducción, especialmente en carreteras secundarias, vegas y zonas próximas a ríos y embalses.
Además, se anuncia una jornada de cielos con intervalos nubosos, que tenderán a poco nubosos con el paso de las horas. No obstante, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, localmente moderadas durante la primera mitad del día.
Las temperaturas
En cuanto a los termómetros, las temperaturas continúan con una tendencia invernal. Las mínimas registran un ligero descenso, mientras que las máximas se mantienen sin cambios o suben levemente. En la provincia de Badajoz, los mercurios oscilan entre los 2 y los 11 grados, mientras que en la de Cáceres oscilan entre 0 y 9 grados.
Además, se prevén heladas débiles, localmente moderadas en el norte montañoso.
En cuanto al viento, sopla flojo, con algún intervalo de moderado, de dirección variable y con predominio de componente norte, sin fenómenos adversos asociados, aunque contribuyendo a reforzar la sensación térmica fría en algunos momentos del día.
