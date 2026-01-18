Extremadura se sube al auge del caravaning y firma la tercera mayor subida de España

Extremadura se consolida como uno de los territorios donde más crece el interés por el caravaning. En concreto, la venta de autocaravanas y campers nuevos aumentó un 12,5% en 2025 en la región, lo que la sitúa como la tercera comunidad con mayor incremento interanual, tan solo por detrás de Castilla-La Mancha (26,6%) y Ceuta (23%). El dato contrasta con la evolución nacional del sector, que cerró el pasado año con 6.067 matriculaciones, un 6% menos que en 2024, según cifras de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

En total, solo ocho comunidades autónomas lograron mejorar sus cifras respecto al año anterior, mientras que en once se registraron descensos. Pese a este retroceso general, Aseicar destaca un repunte significativo en comunidades con menor población, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León (5,2%), Murcia (4,8%) y Asturias (2,8%). Entre las regiones más pobladas, únicamente Andalucía consiguió cerrar el año en positivo, con un leve crecimiento del 0,6%.

Los factores

Desde la asociación explican que esta expansión del caravaning en territorios como Extremadura responde a varios factores, entre ellos la estabilización de los precios, las ofertas comerciales de las marcas y las mejores condiciones de financiación, además del efecto dinamizador de ferias especializadas del sector. El crecimiento en la comunidad extremeña refleja una mayor implantación de este modelo de turismo y ocio, vinculado al entorno natural y a la movilidad sostenible, y confirma una tendencia al alza en territorios donde el caravaning encuentra espacio, tranquilidad y un fuerte atractivo paisajístico.

Por volumen total de matriculaciones, las comunidades autónomas líderes en 2025 fueron Cataluña (1.366 unidades), Andalucía (801), Comunidad de Madrid (690), Comunitat Valenciana (576) y País Vasco (557). Sin embargo, en muchas de ellas las cifras fueron inferiores a las del año anterior, lo que refuerza el protagonismo de regiones como Extremadura en el nuevo mapa del caravaning en España.

Consejos

Antes de comprar una caravana o una autocaravana es fundamental tener claro el tipo de uso que se le va a dar. La caravana es más económica y permite dejarla fija en un camping mientras se utiliza el coche a diario, aunque exige enganche y experiencia en la conducción con remolque. La autocaravana, por su parte, resulta más cómoda para viajes itinerantes y paradas rápidas, pero supone un mayor coste de compra y mantenimiento y puede presentar más dificultades para aparcar.

Definir el viaje antes de elegir modelo evita muchos errores. No es lo mismo planear escapadas de fin de semana que viajes largos, ni depender de campings con servicios que buscar autonomía total. También conviene calcular cuántas personas dormirán realmente, valorar si se va a viajar en invierno, cuando el aislamiento y la calefacción son clave, y prestar atención a la distribución interior, especialmente a la comodidad de las camas, el baño, la cocina y el espacio de almacenaje.

Por último, es imprescindible revisar los aspectos legales y técnicos. El peso del vehículo y la carga útil determinan si el carné de conducir es suficiente o si se necesita uno superior. En la compra de segunda mano hay que extremar la precaución con las humedades, el estado de sellados, la instalación de gas y electricidad, los neumáticos y la documentación. Probar el vehículo a fondo y tener en cuenta los costes ocultos, como el seguro, mantenimiento o almacenaje, ya que puede evitar sorpresas y asegurar una compra acertada.