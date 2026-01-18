Extremadura da un vuelco a su plantilla forestal: la edad de los bomberos cae de 51 a 36 años

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) contará a partir de este año con una plantilla reforzada y operativa durante los 12 meses gracias a la creación de 138 nuevas plazas de bombero forestal, una medida que permitirá, además, rejuvenecer de forma significativa el personal disponible para la lucha contra los incendios forestales en la región.

Los nuevos efectivos, creados el pasado 1 de diciembre, se incorporarán este lunes, 19 de enero, tras pasar los exámenes médicos, a las distintas bases repartidas por toda Extremadura, según ha informado la Junta en una nota de prensa. La media de edad de los adjudicatarios se sitúa en 36,6 años, frente a los 51 años que presenta actualmente el conjunto de la plantilla.

Labores

Estos 138 bomberos forestales estarán contratados durante todo el año. Durante la época de peligro alto de incendios se dedicarán a tareas de extinción, mientras que el resto de los meses realizarán labores preventivas, fundamentales para reducir el riesgo de fuegos en los montes extremeños. Entre estos trabajos se incluyen desbroces, podas y clareos para disminuir la carga de combustible vegetal, así como la mejora y mantenimiento de infraestructuras defensivas, como cortafuegos, fajas auxiliares o pistas forestales.

Hasta ahora, estas plazas se venían cubriendo únicamente entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, coincidiendo con la campaña de alto riesgo de incendios forestales, que habitualmente se extiende del 1 de junio al 15 de octubre. No obstante, el pasado año este periodo se prolongó 11 días más debido a las previsiones meteorológicas adversas. La incorporación de estos 138 profesionales elevará la plantilla del Plan Infoex de los 856 trabajadores actuales hasta 994.

"El dispositivo seguirá creciendo en recursos humanos, ya que entre este año y el próximo se añadirán 85 plazas más, que cubrirán seis nuevos retenes", destacaron a principios de enero desde la administración regional. Estas novedades están recogidas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoex, pendiente desde el año 2018 y aprobado el pasado junio con el apoyo de todos los sindicatos implicados.