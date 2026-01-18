Extremadura refuerza la salud mental con atención 'online' para toda la población

El apoyo a la salud mental es más necesario que nunca, por ello, Extremadura dará un salto cualitativo en la atención psicológica telemática con un servicio renovado que abre el acceso a toda la población, sin límites de edad, y que duplica su horario. Cabe recordar que en 2022, se puso en marcha en la región, con fondos del Plan de Acción de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, el servicio ‘Extremadura Responde: Atención Psicológica no presencial’ destinado a los jóvenes de entre 10 y 30 años, a sus familiares y personas allegadas, así como a los profesionales del ámbito de la juventud.

Pues bien, este servicio se va a mejorar gracias al nuevo Programa de Atención al Malestar Emocional en Extremadura, cuya contratación por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) fue autorizada el pasado 19 de diciembre por el Ejecutivo, por un presupuesto de 384.998,96 euros financiado con fondos del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. Según informó entonces la actual portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, esta prestación "se amplía a toda la población y el horario cubrirá desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, los 365 días del año». Además, se seguirá ofreciendo atención individualizada, pero también terapias grupales de forma online.

Contactos

«Gracias a esta iniciativa, los extremeños podrán acceder a una atención psicológica inmediata e individualizada de manera telemática en cualquier momento en el que lo necesiten», manifestó. En este sentido, expuso que las personas que necesiten contactar con este servicio cuando quieran pueden hacerlo mediante correo electrónico (ayuda@extremaduraresponde.es), mensajes instantáneos (911 987 874), llamadas o videollamadas (900 060 101) durante el horario establecido y, al otro lado de la línea serán atendidas por alguno de los siete profesionales que, desde que se puso en marcha esta iniciativa, están ayudando a los extremeños a mejorar su salud mental.

Desde el Gobierno extremeño destacan que la experiencia adquirida durante estos tres años de ejecución (2023-2025) pone de manifiesto, por un lado, la satisfacción de la población atendida en el servicio y, por otro lado, el beneficio que supondría un servicio similar en el que tuviera acceso toda la población. En el contexto actual, con un aumento de la demanda asistencial de personas de todas las franjas de edad y considerada la dispersión geográfica propia de la comunidad, ha sido necesario optar por una ampliación del modelo de atención psicológica para que se beneficien todos los que presenten malestar emocional significativo de diversa índole.

Servicios

En concreto, en estas consultas se valora la demanda planteada y se ofrece información, asesoramiento y estrategias para afrontar el malestar emocional, así como la resolución de problemas y orientación a otros servicios de la Comunidad Autónoma cuando se requiera. De esta manera, se «apuesta por la innovación y la progresiva transformación digital a través de este servicio online de carácter público, gratuito, confidencial, accesible, con garantías legales, deontológicas y metodológicas.

«Se trata de un nuevo formato de atención psicológica consolidado en los últimos años que ha demostrado su eficiencia y que favorece la disponibilidad del servicio por su inmediatez, accesibilidad y flexibilidad horaria», sostienen. Este programa permite identificar los factores de riesgo y protección de la población extremeña, los motivos principales que pudieran asociarse a este malestar emocional, el perfil principal de la población que demanda ayuda, etcétera.

Con la recogida de datos que se realiza en la primera atención, se obtiene información acerca de la situación de la población extremeña respecto de la salud mental y de los determinantes sociales, propios de la región extremeña, que le afectan. «Esto permitirá, cara al futuro, plantear estrategias y acciones trasversales e interinstitucionales para abordar los problemas subyacentes», apostillan.