La fruta sortea el clima: Extremadura presenta en Australia sus investigaciones sobre el riego en higueras y frutales de hueso

Investigadores del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) han presentado en Australia resultados de proyectos centrados en la programación del riego más eficiente y en la aplicación de estrategias de riego deficitario en higueras y frutales de hueso.

El equipo, integrado por las investigadoras Mª del Henar Prieto Losada y María José Moñino Espino y el investigador Antonio Vivas Cacho (área de Agronomía de Cultivos Leñosos y Hortícolas), ha participado con tres comunicaciones científicas en el XI International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, celebrado del 18 al 23 de enero de 2026 en Tatura SmartFarm (Victoria, Australia).

Un foro internacional sobre agua y cambio climático

El encuentro ha estado organizado por la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, Agriculture Victoria, el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC, España) y la Universidad de Melbourne. La cita ha puesto el foco en investigaciones e innovaciones vinculadas al agua ante el cambio climático, el medio ambiente y la energía, con cuestiones como riego sostenible, eficiencia energética, tecnologías de riego de precisión, evaluación del estrés hídrico, programaciones de riego o estrategias de manejo para reducir el consumo durante periodos de sequía.

Poda, riego deficitario y respuesta de la higuera

Las aportaciones de CICYTEX se han centrado en la adaptación de frutales mediterráneos a escenarios de escasez hídrica y sequías recurrentes. Prieto Losada ha intervenido el jueves 22 de enero con una comunicación oral titulada "Estrategias de poda para afrontar sequías cíclicas en frutales de hueso".

Además, se han mostrado dos pósteres científicos. Antonio Vivas Cacho ha expuesto resultados sobre la respuesta de la higuera (variedad Calabacita) a distintas estrategias de riego y déficit hídrico, a partir de ensayos desarrollados en la Finca La Orden (Vegas Bajas del Guadiana). Por su parte, María José Moñino Espino ha presentado datos sobre los efectos a largo plazo del riego deficitario controlado y de episodios de sequía en el cultivo de ciruelo japonés.

Proyectos cofinanciados

En estos trabajos han participado también investigadoras de CICYTEX como Nieves Lavado Rodas y María Ángeles Vargas. Según la información trasladada, se trata de proyectos cofinanciados por Fondos Europeos, la Junta de Extremadura y el Gobierno de España.