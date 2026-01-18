La UEx ofrece 20 plazas a líderes empresariales para impulsar proyectos reales de digitalización

La Universidad de Extremadura (UEx) y el Gobierno autonómico han lanzado el Programa Superior de Transformación y Escalado Digital, dirigido a directivos de empresas extremeñas, para impulsar proyectos reales de digitalización y crecimiento empresarial en la región. En concreto, en esta primera edición el programa formará a 20 líderes empresariales mediante un itinerario "intensivo, práctico y personalizado", orientado a la obtención de resultados "medibles" en sus respectivas organizaciones.

Según destaca la UEx en nota de prensa, se trata de un programa estratégico para el tejido empresarial extremeño que busca acompañar a directivos de la región en los retos de competitividad, innovación y crecimiento sostenible. El mismo nace con la vocación de convertir a Extremadura en un "referente" en digitalización empresarial y de fortalecer la capacidad de sus compañías para competir en mercados nacionales e internacionales.

Itinerario formativo

El itinerario formativo está diseñado para que los participantes integren la transformación digital en el núcleo de su modelo de negocio, aprovechando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la automatización, el análisis avanzado de datos o la ciberseguridad, con el fin de mejorar procesos, productos y servicios.

Al finalizar el programa, cada empresa contará con un Plan de Escalado Digital real, aplicable y evaluado por expertos, con impacto directo en su posicionamiento competitivo. El Programa Superior de Transformación y Escalado Digital está dirigido por el profesor de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura, Carlos Ongallo, y comenzará el próximo mes de febrero.

Destinatarios

Podrán participar hasta 20 directivos con capacidad real de decisión (CEOs, directores de operaciones, de innovación, financieros, de marketing u otras áreas estratégicas), así como emprendedores con alto potencial de crecimiento, que acrediten compromiso con la innovación y disponibilidad para participar activamente en todo el programa.

El programa se desarrollará en sesiones matinales durante nueve jueves consecutivos y se complementará con visitas a empresas y mentoría personalizada, con el objetivo de desarrollar una visión estratégica de la innovación y fortalecer las competencias necesarias para liderar el cambio en las organizaciones.