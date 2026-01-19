Cuidado con los códigos de WhatsApp: la Policía alerta de una estafa que ya afecta a Extremadura

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura ha advertido este lunes de la proliferación en la comunidad autónoma de una modalidad de estafa vía teléfono móvil denominada ‘el secuestro de WhatsApp’. Se trata de un engaño por el que los ciberdelincuentes intentan hacerse con el control de las cuentas que potenciales víctimas tienen en esta red social, normalmente para solicitar a continuación dinero vía Bizum o pedírselo a los contactos de la víctima ante una supuesta necesidad urgente.

Extremar el cuidado

A través de un vídeo compartido en redes sociales, la Policía Nacional llama a extremar el cuidado si se recibe un código de WhatsApp no solicitado ya que esto podría ser el comienzo de una estafa. Es la propia aplicación la que te envía un mensaje de verificación con un código de seis dígitos. Se trata del procedimiento automático que se activa cuando alguien intenta poner en marcha una cuenta con un determinado número de teléfono. Después, un supuesto amigo pide este código con la excusa de haber registrado él tu número de teléfono para verificar su propia cuenta. “Si le facilitas este código, perderás el acceso a tu cuenta de WhatsApp, que pasará a ser controlada por los estafadores”, se avisa.

Transferencias

Una vez que la cuenta está hackeada, los ciberdelincuentes aprovecharán para pedir a los contactos, amigos o familiares, transferencias de dinero argumentando que ha ocurrido algún tipo de urgencia. “Recuerda, no compartas códigos de WhatsApp con nadie, incluso aunque el mensaje provenga de alguien conocido. Verifica siempre la autenticidad de la solicitud, de la ayuda o del dinero, especialmente si incluye alguna urgencia”, se subraya. De la misma forma, se recomienda activar la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad y denunciar si se ha sido víctima de este tipo de delitos.