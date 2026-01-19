Balance de 2025
Ecologistas en Acción de Extremadura incrementa su actividad, con más de 60 actividades y 179 escritos
La organización extremeña apoyó diversas causas, desde plataformas contra las minas hasta la defensa del Parque del Príncipe de Cáceres, además de estar personada en siete casos judiciales
Ecologistas en Acción de Extremadura ha participado en más de 60 actividades y ha presentado más de 179 escritos dirigidos a las diferentes administraciones en 2025, según consta en su memoria anual. Las actividades versaron sobre muy diversas temáticas del ecologismo social, incluidas dentro de las iniciativas 'Cada extremeñ@ un árbol', 'Moda sostenible', 'Custodia del territorio', 'Motosierra de Atila', 'Sin biodiversidad no hay vida', 'Insectos amigos invisibles', 'Las tres mosquiteras', 'Cajas nido', 'Defensa del territorio y campaña anti-minera', 'Campaña antinuclear (cierre de Almaraz)' y 'Bosques comestibles escolares', ha informado este lunes en un comunicado.
También realizó unas 58 notas de prensa, dos ruedas de prensa, 86 escritos de alegaciones y observaciones, 89 escritos de denuncias y solicitudes de información, así como muchos otros escritos administrativos, lo que supone un notable aumento con respecto al ejercicio del 2024.
Apoyo a diferentes acciones
Así mismo, la organización viene participando y apoyando diferentes acciones junto a las plataformas contra las minas en Extremadura, la planta de biogás de Oliva de Plasencia (Cáceres), el tren Ruta de la Plata, la defensa del Parque del Príncipe de Cáceres, de apoyo al pueblo palestino o la marea verde de los Agentes del Medio Natural, entre otras.
Casos judiciales
Además, el año pasado estuvo personada en siete casos judiciales. Entre ellos, ha señalado el de la urbanización Marina Isla de Valdecañas y otros sobre vías pecuarias, derribo de nidos y muertes de especies protegidas, o maltrato animal
"Estos casos se han llevado de forma desinteresada, de forma voluntaria y altruista por nuestros abogados", ha señalado la asociación, que ha subrayado el esfuerzo de su equipo de letrados.
Finalmente, ha animado a participar en sus actividades y a asociarse a Ecologistas en Acción Extremadura a través de sus grupos federados en la región a aquellas personas interesadas en apoyar este trabajo.
