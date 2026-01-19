El tiempo en Extremadura
Extremadura registra temperaturas bajo cero con mínimas de hasta -3,5 grados en Herrera del Duque
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica cielos poco nubosos con nieblas matinales, mientras los termómetros oscilarán entre los 0 y 14 grados en Badajoz
Extremadura se congela. La noche y la madrugada han sido gélidas con temperaturas bajo cero. Así, los termómetros en la localidad pacense de Herrera del Duque han marcado -3,5 grados a las 8.30 de esta mañana. A esta población le sigue Retamal con -2,6 grados, a las 7.20, Navalmoral de la Mata , también con -2,6, Peraleda del Zaucejo -2,1 y Zafra -2, todas a las 7.20 horas.
Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso, con predominio de las nubes altas, y con niebla y brumas matinales.
Las temperaturas experimentan un ligero cambios al alza las máximas. No obstante, los termómetros marcarán entre 0 y 14 grados en Badajoz, -2 y 14 en Mérida, 0 y 11 en Cáceres, y 1 y 13 en Plasencia.
Por último, las heladas débiles y viento del noroeste o variable, flojo con algún intervalo de moderado.
