Horas decisivas para el pacto PP-Vox en Extremadura: el acuerdo no sería de momento posible

A menos de veinticuatro horas para la constitución de la Asamblea de Extremadura, las conversaciones entre PP y Vox para llevar un primer acuerdo a esta sesión no parecen llegar a buen puerto. A estas horas el PP no se pronuncia, no hay rueda de prensa conjunta y Vox acaba de convocar una comparecencia en su sede nacional de Madrid de la calle Bambú, para las 12.00 horas.

Las informaciones este lunes son confusas. Fuentes de Canal Extremadura precisan que Vox ha decidido suspender las conversaciones con el PP tras considerar que no se están produciendo avances significativos en la negociación, porque la postura de los populares “no refleja voluntad de cambio” y no se están respetando las demandas de su electorado.

Al parecer, la dirección nacional, liderada por Santiago Abascal, habría autorizado al equipo negociador a detener las conversaciones hasta que se produzca “un giro claro”.

La importancia del acto de este martes

La constitución de la Asamblea (XII Legislatura) y la elección de su Mesa están fijadas este martes. Los 65 diputados que ocuparán el Parlamento regional han salido de los sufragios del 21 de diciembre (29 escaños para el PP, 18 para el PSOE, 11 para Vox y 7 para Unidas por Extremadura ). La derecha saque 14 sillones a la izquierda en la región. Con este escenario, PP y Vox llevan ya días de intensas negociaciones que no han querido que trasciendan a la luz pública. Cada grupo parlamentario puede presentar este martes un candidato a la Presidencia: si en la primera votación ninguno obtiene la mayoría cualificada, se procede a realizar una segunda votación, y resulta elegido quien obtenga un mayor número de votos. A continuación se elige al resto de los miembros de la Mesa, cuya composición también suele formar parte de un acuerdo político.

Ya en 2023, la falta de acuerdo de PP-Vox dio por sorpresa la Presidencia de la Cámara a la socialista Blanca Martín, y además, Vox se quedó por completo fuera de la Mesa. En aquella ocasión, PSOE y Unidas votaron de forma conjunta lo que habían pactado. Vox y PP, por contra, apoyaron a sus respectivos candidatos (Ángel Pelayo Gordillo y Abel Martín, respectivamente).

¿Extremadura es gobernable?

La sesión de esta martes es muy importante porque además pemitirá intuir si Extremadura es gobernable o debe repetir elecciones, ya que supone la antesala de la investidura de la Presidencia de la Junta, que tendrá lugar en el margen de un mes. La candidata del PP, María Guardiola, reúne más escaños que toda la izquierda junta, de modo que podría serlo con la abstención de Vox en esa sesión de investidura, pero deben llegar a un acuerdo.

En 2023, y tras el fracaso de PP y Vox en la constitución de la Asamblea de Extremadura, alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición que permitió la investidura de Guardiola en segunda votación, con los apoyos favorables de PP y Vox. El contenido de ese pacto puso a la formación de Santiago Abascal al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y le otorgó el senador por designación autonómica (Pelayo Gordillo). María Guardiola puso como línea roja el tema de la violencia machista y asumió directamente las competencias en materia de Igualdad.