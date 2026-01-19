Unidas por Extremadura ve una “estrategia” en los conatos de ruptura entre PP-Vox, y advierte de un acuerdo “dirimido en Madrid”

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), se ha pronunciado este lunes tras una mañana muy agitada en la que se ha hablado de ruptura de las conversaciones entre PP y Vox para conformar el Gobierno regional, con un correo electrónico de por medio de Vox a PP, si bien los dos partidos han manifestado su predisposición a seguir negociando. Todo ello a veinticuatro horas de la constitución de la Asamblea de Extremadura. De Miguel ha dicho que no sabe “si obedece a la estrategia propia de la negociación” o si, “de nuevo”, el acuerdo “se dirime otra vez en Madrid” como, a su juicio, ocurrió en la anterior legislatura.

La portavoz ha recordado que hace “unos días” la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, había dicho que las negociaciones “iban estupendamente” y ha ironizado con que “no lo parece". Cabe recordar que este mismo martes se constituirá la Asamblea de Extremadura, una primerra reválida para comprobar el estado de los acuerdos PP-Vox, que juntos superan la mayoría absoluta.

Además, ha sostenido que este martes, con la constitución de la Asamblea, “se verá si han llegado a un acuerdo o si Extremadura sigue los designios de la política estatal”. En ese contexto, ha apuntado que, si no se alcanza un pacto y se repite una constitución “rocambolesca” como la de la legislatura anterior, lo ha vinculado a una “estrategia electoral” por las campañas en Andalucía, Aragón y Castilla y León.

“Desde Génova y desde Bambú”

La líder de UPE ha insistido en que el futuro Ejecutivo autonómico no debería depender de directrices externas. “Extremadura no se merece un gobierno que no mire por el bien de esta tierra, y que solo tenga los ojos puestos en lo que les dicen desde Madrid”, ha afirmado, citando también “Génova y Bambú” como referencias a las sedes nacionales de los partidos.

En esa línea, ha añadido que, si Guardiola es incapaz de llegar a acuerdos, “lo mejor que puede hacer es irse a su casa”.

Críticas a la falta de contacto y a la “incertidumbre”

De Miguel ha recalcado que la presidenta en funciones “todavía” no se ha puesto en contacto con UPE y ha subrayado que la región “no se merece esta incertidumbre constante y esta falta de estabilidad”.

También ha señalado que su formación espera entrar en la Mesa de la Asamblea porque considera que “todas las fuerzas políticas deben estar representadas”.

Agricultura, tractoradas y Mercosur

La portavoz de Unidas por Extremadura ha vuelto a denunciar la “opacidad” de las conversaciones entre PP y Vox y ha puesto el foco en algunas demandas que atribuye a la formación de Santiago Abascal, como dirigir la Consejería de Agricultura. A su juicio, ese escenario supondría “la puntilla final a nuestra agricultura social y familiar”.

De Miguel ha criticado, además, que “precisamente los que se autodefinen como defensores del campo” no hayan participado en las tractoradas del pasado viernes contra Mercosur y la nueva PAC. En ese marco, ha acusado a Vox de compartir prioridades de gasto que, según ha dicho, pasan por “gastarnos mucho más dinero en armas que en tractores”, y ha añadido: “Quien lo está mandando es el señor Trump, y a fin de cuentas, Trump es el jefe del señor Abascal”.

Menos diputados y sueldos

Sobre la propuesta de Vox de reducir el número de diputados en la Asamblea (de 65 a 33), De Miguel la ha calificado de “populista” y ha afirmado que a Vox “no le sobra la mitad” de parlamentarios, sino “la totalidad”, porque, según ha sostenido, “no cree en la democracia ni en la autonomía del pueblo extremeño”.

En relación con el gasto público, ha planteado que, si se quiere recortar, se empiece por “bajar los sueldos” al Gobierno (presidenta, consejeros y altos cargos) y, “por qué no”, también a los diputados. “Nosotras estamos dispuestas a hablar de ese tema”, ha indicado.

Como otras medidas, ha citado la supresión de las oficinas antiocupación (de las que ha dicho que han registrado 30 consultas en seis meses) y dejar de financiar a “pseudo medios de comunicación” que, según sus palabras, “solo crean bulos e informaciones falsas”.