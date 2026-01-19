El PSOE optará a la presidencia y vicepresidencia de la Mesa de la Asamblea sin desvelar aún los candidatos

Cuando apenas restan 24 horas para que se celebre la sesión constitutiva de la Asamblea, los movimientos de los partidos adquieren mayor relevancia si cabe. Con independencia de que entre PP y Vox se fragüe un acuerdo previo o no, ambos partidos tendrán que ponerse de acuerdo mañana martes para constituir la Mesa de Asamblea, pues aunque los populares tendrían asegurada la presidencia del Parlamento por los 29 diputados obtenidos tras las elecciones, Vox tiene que negociar para evitar quedarse fuera de este órgano rector de la Cámara autonómica, como ya le pasara en 2023.

Por su parte, el PSOE ha anunciado este lunes que sí presentará candidatos a la presidencia y vicepresidencia, aunque no ha desvelado los nombres. "Sobre la mesa propondremos unos nombres que quien tiene que tomar el acuerdo, todavía no lo ha tomado. Ni siquiera yo sé que nombre es", ha reconocido en presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa.

Cabe recordar que en 2023, la falta de acuerdo entre PP y Vox dio por sorpresa la Presidencia de la Cámara a la socialista Blanca Martín. En aquella ocasión, PSOE y Unidas votaron de forma conjunta lo que habían pactado. Vox y PP, por contra, apoyaron a sus respectivos candidatos (Ángel Pelayo Gordillo y Abel Martín, respectivamente). Los socialistas obtuvieron no solo la presidencia (con voto de calidad), sino la mayoría en la Mesa con la vicepresidencia primera y la secretaría segunda. El resto de los cargos se repartieron entre el PP (vicepresidencia segunda y secretaría primera) y Unidas por Extremadura (secretaría tercera).

Acuerdo PP-Vox

En su intervención, Quintana ha criticado que a un día de constituir el Parlamento extremeño no se sepa nada del acuerdo del PP con su "socio prioritario" Vox, lo que refleja la situación "de bloqueo, inseguridad e inestabilidad" a la que, a su juicio, María Guardiola ha llevado a la región desde que en octubre "pulsó el botón rojo" de la convocatoria del adelanto de elecciones. En su opinión, esos comicios debilitaron al PP: "No solo perdió votos, sino que pasó de tener que pactar Vox unos presupuestos a tener ahora que pactar la presidencia de la Asamblea o todo un gobierno".