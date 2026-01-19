Vox propone a Ángel Pelayo para presidir la Asamblea de Extremadura

Vox ha registrado en la Asamblea de Extremadura los nombres de sus candidatos para ocupar distintos puestos de la Mesa de la Cámara, que se constituirá este martes, dando inicio a la XII Legislatura. La formación ha propuesto a Ángel Pelayo como candidato a la Presidencia, a Juan José García para una de las vicepresidencias y a Beatriz Muñoz Rodríguez para la secretaría de la mesa.

Ángel Pelayo Gordillo es diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura y una de las figuras de referencia del partido en la Cámara regional. Ha ocupado responsabilidades orgánicas dentro de la formación en Extremadura. En la pasada legislatura fue candidato de Vox a la Presidencia de la Asamblea y ha ejercido como portavoz en distintos debates parlamentarios, con un perfil centrado en cuestiones institucionales y de control al Ejecutivo autonómico.

Además, es Senador en la Cámara Alta al acordar PP y Vox en la pasada legislatura que este cargo iría a un miembro de Vox.

La sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura reunirá a los 65 diputados elegidos en los comicios del pasado 21 de diciembre, de los que 29 corresponden al PP, 18 al PSOE, 11 a Vox y 7 a Unidas por Extremadura. El bloque de derechas suma así una mayoría de 40 escaños frente a los 25 de la izquierda, con una diferencia de 14 sillones.

Negociaciones previas

PP y Vox vienen manteniendo negociaciones que no han trascendido públicamente y que este lunes han encallado con anuncios incluso de ruptura por parte de Vox, que parecen reconducirse desde ambos partidos (al menos es la intención que muestran en las últimas horas). Según el reglamento parlamentario, cada grupo puede presentar un candidato a la Presidencia de la Asamblea. Si en la primera votación ninguno obtiene la mayoría cualificada, se procede a una segunda, en la que resulta elegido quien logra más apoyos. A continuación se elige al resto de miembros de la Mesa, una composición que suele responder a acuerdos políticos si nadie tiene mayoría absoluta.

El precedente de 2023

En la pasada legislatura, en 2023, la falta de acuerdo entre PP y Vox dio por sorpresa la Presidencia de la Cámara a la socialista Blanca Martín y dejó a Vox fuera de la Mesa. En aquella ocasión, PSOE y Unidas por Extremadura votaron conjuntamente lo pactado, mientras que PP y Vox apoyaron a sus respectivos candidatos, Ángel Pelayo Gordillo y Abel Martín.

Clave para la investidura

La sesión de este martes ha sido interpretada como un primer termómetro sobre la gobernabilidad de Extremadura, al situarse como antesala de la investidura de la Presidencia de la Junta, que deberá celebrarse en el plazo de un mes. La candidata del PP, María Guardiola, reúne más escaños que toda la izquierda en conjunto, por lo que podría ser investida con la abstención de Vox, aunque para ello ambas formaciones deberán alcanzar un acuerdo.

Tras el bloqueo inicial de 2023, PP y Vox acabaron pactando un gobierno de coalición que permitió la investidura de Guardiola en segunda votación. Aquel acuerdo otorgó a Vox la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y el senador por designación autonómica, mientras que la presidenta asumió directamente las competencias de Igualdad, fijando como línea roja la política contra la violencia machista. No obstante, el acuerdo quedó roto un año después y la falta de acuerdo ha conducido finalmente a las elecciones anticipadas del pasado 21 de diciembre.