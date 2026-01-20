Sector primario
Aprobada la convocatoria de ayudas de la PAC: 568 millones de euros para el campo extremeño
El Consejo de Gobierno extremeño da luz verde a las subvenciones de la PAC para 2026-2027, que incluyen la ayuda básica a la renta y regímenes en favor del clima y el bienestar animal
El Consejo de Gobierno de este martes ha autorizado la resolución conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural destinada a la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2026-2027 en la Comunidad Autónoma, por un importe global de 568,1 millones de euros.
Qué incluye
Según ha informado la Junta de Extremadura, las líneas de subvención convocadas comprenden la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad,la redistributiva complementaria a ésta, la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras, y regímenes en favor del clima, medio ambiente y bienestar animal (eco- regímenes); así como los pagos directos asociados a las personas agricultoras y ganaderas con las modificaciones introducidas por la legislación estatal.
De igual modo, se convocan las solicitudes de pago anual de compromisos ya adquiridos de líneas de ayudas de desarrollo rural provenientes de programas operativos anteriores al PDR 2014-2022 (forestación de tierras agrícolas), y las solicitudes de pago de la segunda y cuarta anualidad correspondientes a determinadas intervenciones acogidas al nuevo Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (intervenciones de compromisos medioambientales y de gestión y zonas con limitaciones naturales).
Plazo
El plazo para la presentación de la solicitud se iniciará el 1 de febrero de 2026 y finalizará el día 30 de abril de 2026, ambos inclusive. La Solicitud Única se realizará, cumplimentará y registrará a través de la aplicación SGA (Sistema de Gestión de Ayudas) disponible en Internet en la dirección https://sga.juntaex.es/SgaCac y, para aquellas personas que lo requieran, las Oficinas Comarcales Agrarias facilitarán el acceso.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- Badajoz despierta con olor a migas y solidaridad