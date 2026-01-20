Fitur: puerta de embarque a Extremadura para viajeros internacionales

En los antiguos mapas del tesoro, la X marcaba el lugar donde se escondía algo valioso. En Fitur, esa letra marcará desde hoy el corazón de una Extremadura con muchos rincones donde se pueden descubrir paisajes, sabores, historias... No solo es un destino que ofrece lo que el turista espera, se trata de una tierra donde, además, lo excepcional está en los detalles. La X, como símbolo diferenciador, forma parte por partida doble del lema ‘Extremadura Extraordinaria’, con el que la región se promociona en la mayor feria internacional del mundo del turismo (Madrid).

La comunidad quiere proyectar del 21 al 25 de enero la imagen de un destino donde redescubrir lo esencial, que también se erige como puente entre España e Hispanoamérica. Porque en esta edición, Extremadura apuesta por trabajar de manera especial mercados como Estados Unidos, Reino Unido, México y Perú, para impulsar el aumento de viajeros internacionales que ya registra Extremadura. La consejera de Turismo en funciones, Victoria Bazaga, cifra ese alza en un 7% de enero a noviembre de 2025.

Un stand inmersivo

Más de setenta presentaciones y 23 experiencias ayudarán a esta divulgación, la mayoría en el stand de Extremadura en Fitur. Se ubica en el pabellón 7 de Ifema, con una propuesta emocional y sensorial. Sus 980 m² se convierten en un ‘mapa vivo’ que invita a un recorrido inmersivo por la región, con las piscinas naturales, gargantas y playas de interior como hilo conductor, junto a pueblos y plazas que resumen su riqueza patrimonial.

La visita arranca con la simulación de una garganta natural que ofrece una experiencia envolvente a través de proyecciones de agua, texturas de piedras y plantas, así como sonidos y aromas que evocan la tranquilidad, la frescura y la belleza de estos rincones repartidos por Extremadura.

Meandro Melero, en la comarca de Las Hurdes, desde el Mirador de Ríomalo de Abajo. / EL PERIÓDICO

Continúa el recorrido entre balcones, ventanas y muros que recrean la identidad rural, y fachadas que reinterpretan las plazas mayores, con especial protagonismo de la Plaza Alta de Badajoz, creando un rincón extremeño abierto al mundo. El stand cuenta con espacios diferenciados de información regional (turismo rural, de naturaleza, cultura y gastronomía), de los enclaves Patrimonio de la Humanidad (Cáceres, Mérida y el Monasterio de Guadalupe), puntos de atención al público, zona de conocimiento, sinergias, experiencias gastronómicas o área experiencial.

Destaca la exposición del Toyota Hilux T1+ como escaparate del BP Ultimate Rally-Raid Portugal Extremadura, que recorrerá la región del 19 al 21 de marzo.

La gastronomía

Extremadura ha programado más de una veintena de propuestas con productos emblema como el Pimentón de la Vera, ibéricos, quesos, vinos, cavas y aceites. La agenda se apoya en el peso de la región en denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y en la idea de la gastronomía como disfrute.

En la Zona de Experiencias Gastronómicas se han previsto catas comentadas como la de Torta del Casar maridada con cava, y presentaciones de productos como el garbanzo IGP de Valencia del Ventoso con degustación de dos elaboraciones. También se han incluido demostraciones con receta (patatera de Malpartida de Cáceres) y tapas con sello de territorio, como ‘Placeres de La Serena’. El programa se completa con maridajes temáticos (cava y jamón ibérico) y propuestas que mezclan gastronomía y relato local.

Un sinfín de presentaciones

El programa de Fitur se apoya, sobre todo, en las presentaciones con las que instituciones, colectivos y profesionales exhiben la oferta turística extremeña, con más de sesenta previstas: propuestas de enoturismo, turismo rural y cultural, fiestas y gastronomía, productos ligados a naturaleza, experiencias, turismo astronómico, científico y en autocaravana...

Vista panorámica dela Ciudad Monumental de Cáceres, Tercer Conjunto Monumental de Europa. / Turismo Extremadura

Destino deportivo

Extremadura divulgará en Fitur que en su geografía se practican más de 40 modalidades de deportes al aire libre, que además elevan las pernoctaciones y abren oportunidades para el sector y los territorios. Durante la feria se presentarán citas como la Copa del Rey de Fútbol Sala y una prueba de rally puntuable para el Campeonato del Mundo.

Más actividades

Durante el fin de semana, Extremadura propondrá al público de Fitur una inmersión en tradiciones, fiestas de Interés Turístico, artesanía y creatividad. Habrá un taller sobre la gorra de Montehermoso, otro de muñecas extremeñas (traje regional y pañuelo de cien colores), la actividad ‘Quesos y Carantoñas’ de Acehúche, la presencia de Jarramplas, o la propuesta ‘Imagen viajera’, que transmite la identidad extremeña desde una experiencia emocional.

El cine

La región también estará en Fitur Screen para reforzar su posicionamiento como plató de cine y series, a través de Extremadura Film Commission, y también en la Spain Film Commission. Como novedad, la región colaborará con ‘Spain is Excellence’, que asesorará a empresas vinculadas a la excelencia turística. Además, se lanzará una nueva app que permitirá concertar y solicitar reuniones entre empresas en tiempo real.

Mesas y píldoras

En la zona del conocimiento del stand de Extremadura se celebrarán mesas de diálogo con especialistas para abordar distintos segmentos turísticos. Habrá sesiones sobre deporte al aire libre o promoción digital con ‘influencers’. También se analizará el papel de Extremadura como territorio de festivales y el valor del patrimonio arqueológico como recurso turístico. El programa se completa con ‘píldoras’ de 15 minutos sobre turismo de excelencia, gastronomía experiencial, geoturismo y bienestar.