Manuel Naharro, del municipalismo a la presidencia de la Asamblea de Extremadura

La elección de Manuel Naharro Gata (Valencia del Mombuey, 4 de mayo de 1986) como presidente de la Asamblea de Extremadura ha culminado este martes una trayectoria política construida desde el poder local y el control orgánico del Partido Popular en la provincia de Badajoz. Alcalde de su localidad natal desde muy joven y durante un periodo de casi dos décadas, su perfil se ha forjado al calor del municipalismo, una escuela política que le ha servido de plataforma para dar el salto definitivo a la primera línea autonómica.

Tras los desacuerdos en el día de ayer entre PP y Vox, Naharro se ha hecho con la presidencia de la Cámara, en segunda votación, al obtener los 29 votos del Partido Popular. "Asumo la presidencia de la Asamblea de Extremadura con un profundo sentimiento de honor y responsabilidad. Sin duda, este es uno de los mayores compromisos que se pueden adquirir con esta tierra y con su gente, por eso lo hago con mucha ilusión y orgullo", ha trasladado en su primera intervención como presidente.

En el transcurso de sus palabras, ha afirmado que la política debe servir "para unir y no para alejar en tiempos de polarización". En este sentido, ha avanzado que "esta no es una legislatura más", sino "fundamental para el desarrollo de la comunidad", por eso ha reclamado "una reflexión continua" a los 65 diputados que han tomado posesión de su cargo. "Nadie va a regalar nada a Extremadura y por eso es importante la unidad. El diálogo será permanente. Extremadura lo merece", ha finalizado.

Técnico Superior en Administración y Finanzas, Naharro conoce bien el funcionamiento del Parlamento, pues durante la pasada legislatura ejerció como vicepresidente segundo de la Mesa, lo que le permitió familiarizarse con la dinámica parlamentaria, la gestión institucional y el papel arbitral que ahora debe ejercer desde una posición de máxima responsabilidad. Con apenas 21 años accedió a la Alcaldía de Valencia del Mombuey, convirtiéndose en uno de los alcaldes más jóvenes de Extremadura y encadenando desde entonces sucesivas mayorías absolutas.

Durante años presidió la Mancomunidad Sierra Suroeste, un puesto desde el que reforzó su perfil de gestor. En paralelo, Naharro fue ganando peso en la estructura orgánica de los populares hasta convertirse, en 2021, en presidente provincial del PP de Badajoz, un cargo clave en una provincia históricamente adversa para este partido. Su reelección confirmó el respaldo interno y su condición de hombre fuerte en Badajoz.

En las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, Naharro fue el número tres de la candidatura del PP por Badajoz, en un contexto de bloqueo institucional que desembocó en una nueva configuración del Parlamento. Con su designación como presidente de la Cámara regional, el político popular deberá asumir a partir de ahora un rol más institucional, en un momento clave para el devenir de la política extremeña, ya la revalidación de un Gobierno de María Guardiola sigue pendiente de que logre alcanzar un acuerdo con Vox.