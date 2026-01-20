Martes complicado en las carreteras de Extremadura: niebla, obras y percances obligan a extremar la precaución

Las carreteras de Extremadura presentan este martes 20 de enero de 2026 diversas incidencias que pueden complicar la circulación, según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT). A los habituales trabajos en varias vías se suman problemas derivados de la meteorología, especialmente la niebla y las brumas matinales, así como percances puntuales, por lo que se recomienda máxima precaución al volante.

Desde la DGT se insiste en la importancia de consultar el estado del tráfico antes de iniciar los desplazamientos, reducir la velocidad y respetar la señalización provisional en los tramos afectados.

Carreteras con incidencias en Extremadura

EX-108 – Visibilidad reducida por niebla

• Tramo entre Malpartida de Plasencia y la N-630, afectado por nieblas y brumas, lo que reduce la visibilidad, especialmente a primera hora de la mañana.

A-5 (Autovía del Suroeste) – Obras

• Trabajos de mantenimiento y mejora en distintos puntos de la autovía, principalmente en sentido Badajoz/Portugal, con posibles retenciones y reducción de carriles.

N-432 – Obras de trazado

• Varios tramos con obras activas, especialmente entre la N-630 y Zafra y en zonas cercanas a Badajoz, lo que puede provocar circulación irregular y limitaciones de velocidad.

N-521 – Restricciones por obras

• Incidencias en el entorno de Malpartida de Cáceres, tanto en dirección a Trujillo como hacia Portugal, con señalización provisional y posibles cortes parciales.

EX-100 – Trabajos en la vía

• Obras entre la N-630 y la carretera de Aliseda, con desvíos puntuales y reducción de la velocidad máxima permitida.

EX-206 – Accidente y trabajos de limpieza

• Tramo afectado en la zona de Don Benito–Villanueva de la Serena, donde se han registrado incidencias por accidente reciente, con presencia de servicios de mantenimiento y posibles retenciones.

EX-102 – Obras de mejora

• Trabajos entre Abertura y Zorita, con afecciones en ambos sentidos y circulación más lenta de lo habitual.

Recomendaciones de la DGT

La DGT recuerda que, ante condiciones meteorológicas adversas, como la niebla, es fundamental aumentar la distancia de seguridad, encender las luces adecuadas y evitar maniobras bruscas. Asimismo, en los tramos en obras se pide respetar la señalización y la velocidad establecida para evitar accidentes.

La situación del tráfico puede cambiar a lo largo del día, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales de la DGT antes y durante el viaje.