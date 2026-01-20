Martes complicado en las carreteras de Extremadura: niebla, obras y percances obligan a extremar la precaución
La Dirección General de Tráfico alerta de varios tramos afectados este 20 de enero por trabajos en la vía, visibilidad reducida y siniestros de tráfico
Las carreteras de Extremadura presentan este martes 20 de enero de 2026 diversas incidencias que pueden complicar la circulación, según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT). A los habituales trabajos en varias vías se suman problemas derivados de la meteorología, especialmente la niebla y las brumas matinales, así como percances puntuales, por lo que se recomienda máxima precaución al volante.
Desde la DGT se insiste en la importancia de consultar el estado del tráfico antes de iniciar los desplazamientos, reducir la velocidad y respetar la señalización provisional en los tramos afectados.
Carreteras con incidencias en Extremadura
EX-108 – Visibilidad reducida por niebla
• Tramo entre Malpartida de Plasencia y la N-630, afectado por nieblas y brumas, lo que reduce la visibilidad, especialmente a primera hora de la mañana.
A-5 (Autovía del Suroeste) – Obras
• Trabajos de mantenimiento y mejora en distintos puntos de la autovía, principalmente en sentido Badajoz/Portugal, con posibles retenciones y reducción de carriles.
N-432 – Obras de trazado
• Varios tramos con obras activas, especialmente entre la N-630 y Zafra y en zonas cercanas a Badajoz, lo que puede provocar circulación irregular y limitaciones de velocidad.
N-521 – Restricciones por obras
• Incidencias en el entorno de Malpartida de Cáceres, tanto en dirección a Trujillo como hacia Portugal, con señalización provisional y posibles cortes parciales.
EX-100 – Trabajos en la vía
• Obras entre la N-630 y la carretera de Aliseda, con desvíos puntuales y reducción de la velocidad máxima permitida.
EX-206 – Accidente y trabajos de limpieza
• Tramo afectado en la zona de Don Benito–Villanueva de la Serena, donde se han registrado incidencias por accidente reciente, con presencia de servicios de mantenimiento y posibles retenciones.
EX-102 – Obras de mejora
• Trabajos entre Abertura y Zorita, con afecciones en ambos sentidos y circulación más lenta de lo habitual.
Recomendaciones de la DGT
La DGT recuerda que, ante condiciones meteorológicas adversas, como la niebla, es fundamental aumentar la distancia de seguridad, encender las luces adecuadas y evitar maniobras bruscas. Asimismo, en los tramos en obras se pide respetar la señalización y la velocidad establecida para evitar accidentes.
La situación del tráfico puede cambiar a lo largo del día, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales de la DGT antes y durante el viaje.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- Badajoz despierta con olor a migas y solidaridad