La presencia de Vox en la Mesa de la Asamblea no despeja la investidura de Guardiola

La irrupción de Vox en la Mesa de la Asamblea de Extremadura gracias a la cesión de 10 votos del PP no ha servido para desbloquear la investidura de María Guardiola, que sigue pendiente de alcanzar un acuerdo de gobierno con la formación de Santiago Abascal.

"Si nos quieren comprar con migajas van por mal camino", ha afirmado el candidato de Vox, Óscar Fernández, al término de la sesión constitutiva de la Cámara. Fernández ha confirmado que su presencia en la Mesa ocupando la secretaría primera ha sido un "gesto" del PP y advierte que no ha cambiado nada respecto a ayer: "Estamos infinitamente lejos de llegar a un acuerdo", ha señalado tras volver a pedir "respeto" para los 90.000 votantes de Vox.

Manuel Naharro ocupa la Presidencia de la Mesa de la Asamblea de Extremadura tras haber sido designado solo con los votos del PP en la sesión constitutiva. / Javier Cintas

Nueva reunión

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha reconocido después que su intención era llegar a "un acuerdo global de estabilidad" con Vox, que no ha sido posible alcanzar antes de la constitución de la Mesa de la Asamblea de Extremadura.

"No puede ser que un partido que ha quedado el tercero con un 17% de los votos, que respetamos profundamente, negocie como si hubiera ganado las elecciones, pretendiendo que se cumpla el cien por cien de su programa de gobierno", ha afirmado tras asegurar que en esa negociación el PP ha puesto sobre la mesa "concesiones" tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo que se acaba de constituir.

María Guardiola habla con los periodistas. / Javier Cintas

Acuerdo "cuanto antes"

"Podemos seguir trabajando juntos, pero bajando un poquito el suflé", ha dicho Guardiola tras avanzar que solicitará al equipo negociador de Vox una nueva reunión de cara a la negociación de la investidura. "La intención es llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes", ha señalado la presidenta en funciones. No obstante, ha pedido responsabilidad para negociar y acordar más allá de los procesos electorales que están sobre la mesa en España.

Guardiola ha descartado además que el PP esté intentando 'comprar' a Vox con la secretaría primera de la Mesa, asegurando que la cesión de votos se ha producido porque los populares entienden que todos los grupos parlamentarios deben tener representación en el órgano rector del Parlamento.

Naharro, nuevo presidente

El diputado popular Manuel Naharro Torres ha sido elegido presidente de la Asamblea únicamente con los votos del PP, un resultado que ha vuelto a evidenciar las dificultades de la negociación con Vox. La falta de apoyos en la primera votación ha obligado a una segunda vuelta, en la que Naharro ha sido elegido por mayoría simple con los 29 diputados populares.

Apoyo inesperado

La sorpresa de la jornada se ha producido en la elección de las secretarías. El PP ha cedido diez votos a Vox para garantizar su entrada en la Mesa, permitiendo que Beatriz Muñoz Rodríguez ocupe la secretaría primera. Sin ese respaldo, la formación habría quedado fuera, como ya ocurrió en 2023 tras la división de votos entre PSOE y Unidas por Extremadura.

Pese a ese gesto, Vox ha marcado distancias de inmediato. El portavoz parlamentario, Óscar Fernández, ha advertido tras la votación que el acuerdo no implica un cambio de posición respecto a la investidura. "Si nos quieren comprar con migajas van por mal camino". El mensaje ha dejado claro que la cesión institucional no ha alterado las exigencias políticas del partido.

Mayoría popular en la Mesa

La composición final de la Mesa ha otorgado al PP una posición de control. Además de la Presidencia, que ocupará Naharro, los populares se han hecho con la vicepresidencia primera, en manos de Domingo Expósito, y con una de las secretarías, que desempeñará María Isabel Babiano. A estos tres puestos se suma el voto de calidad del presidente, lo que refuerza la mayoría del PP en el órgano.

El PSOE y Unidas por Extremadura, por su parte, se han apoyado mutuamente para asegurar su representación. El socialista Eduardo Béjar ha sido elegido vicepresidente segundo con los votos de ambas formaciones, mientras que Francisco Llera ha ocupado la secretaría tercera.

Nueva Mesa de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

El bloqueo persiste

Pero la sesión ha confirmado que el desbloqueo institucional no equivale al desbloqueo político. Vox ha votado a su propio candidato, Ángel Pelayo Gordillo, en la elección de la Presidencia, al igual que PSOE (ha propuesto a Blanca Martín) y Unidas por Extremadura (Nerea Fernández), lo que ha impedido cualquier mayoría alternativa en la primera vuelta y ha visualizado el distanciamiento entre PP y Vox.

Óscar Fernández ha lamentado que no se haya querido ni siquiera debatir la Presidencia de la Asamblea, algo que habría sido "una magnífica manera de empezar a andar" mediante un acuerdo entre PP y Vox. Sin embargo, ha asegurado que esa posibilidad no se ha producido "porque el PP y la señora Guardiola no han querido".

Óscar Fernández, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura. / Javier Cintas

El líder de VOX ha insistido en que existe un marco de negociación "claro y viable", ya en manos de Guardiola, y ha subrayado que las exigencias de su formación son exactamente las mismas que ha defendido durante los últimos dos años y medio. "Nosotros hemos planteado un acuerdo global y no se ha hablado en ningún momento de la presidencia de la Asamblea porque la señora Guardiola no ha querido llegar a ese punto", ha aclarado

Desde el PP insisten en que las conversaciones continúan abiertas. La propia Guardiola ha anunciado que se pondrá en contacto con Vox para mantener una nueva reunión. "La intención es llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes", afirma.

Desde Madrid

Pese a este nuevo desencuentro entre PP y Vox, desde el bloque de la izquierda el PSOE y Unidas por Extremadura se han mostrado convencidos de todo es "un teatrillo"orquestado desde Madrid y que finalmente habrá acuerdo para investir a Guardiola.

El presidente de la gestora del PSOE, José Luis Quintana, ha pedido respeto para los extremeños. "Habrá gobierno, pero también tenemos que saber qué es lo que se está pactando en esa negociación", ha dicho tras exigir "luz y taquígrafos".

Quintana, que da por seguro que habrá gobierno "porque es lo que interesa a Guardiola", reitera que todo dependerá de Madrid y advierte "la pérdida de autonomía de Extremadura en la negociacion", algo que a los socialistas les "entristece profundamente".

En la misma línea se ha expresado la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. "Es muy triste ver que el destino de Extremadura depende de intereses ajenos, porque sabemos que el anuncio de ayer de que se cortaban las conversaciones (PP-Vox), tiene más que ver con que estamos en campaña electoral en Aragón y Castilla y León, que con le hecho de que realmente Extremadura se merezca esta parálisis de gobierno", ha trasladado.

Tensión política

La jornada, presidida inicialmente por la Mesa de Edad, se ha desarrollado sin incidentes, pero en un clima de tensión política evidente. Naharro, que ya ocupó una vicepresidencia en la pasada legislatura, se ha convertido en el octavo presidente de la Asamblea y en el segundo del PP desde la creación del Parlamento autonómico en 1983.

La nueva Mesa, con representación de los cuatro grupos, ha quedado constituida como un reflejo fiel de la fragmentación parlamentaria. Y, sobre todo, como una señal de que la investidura de María Guardiola sigue dependiendo de una negociación que, por ahora, continúa encallada.