900 Proyectos turísticos gracias a los Grupos de Desarrollo Rural

La Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) presentó ayer en Fitur los resultados del Programa Leader 2014-2022 destinados al área de Turismo, un total de 38 millones de euros invertidos en las comarcas extremeñas durante este periodo, que se han traducido en la ejecución de 900 proyectos y más de 850 empleos, entre creados y consolidados.

Desde 1991, Redex y los 24 Grupos de Desarrollo Rural que lo forman vienen trabajando de forma activa en las 24 comarcas de la región para apoyar e impulsar, entre otros, al sector turístico rural, una apuesta estratégica que ha generado importantes impactos en términos de renta y empleo en los pueblos de Extremadura.

Los datos turísticos de 2025 muestran, de hecho, que la marca ‘Extremadura Rural’ ha consolidado a las comarcas extremeñas como un destino turístico atractivo, seguro, inteligente y sostenible.

Con 900 actuaciones gestionadas, 585 de ellas se enmarcaron en proyectos de inversión pública, apartado que recibió ayudas por valor de 12, 3 millones de euros.

Sin embargo, el grueso de la financiación de las ayudas Leader (el 67,7%) fue destinado a los proyectos promovidos por emprendedores y empresas «Es aquí donde se encuentra el mayor ratio de generación de empleo directo», explicó Sánchez Vega, «porque hablamos de apoyar 207 proyectos de Alojamientos turísticos, 54 restaurantes y 43 proyectos relacionados con actividades y servicios turísticos».

En total, «más de 300 iniciativas presentadas por extremeños por un montante en ayudas de 25,7 millones de euros para la creación, modernización y ampliación de aquellos negocios y actividades que convierten a la Extremadura Rural en un destino extraordinario».

Entre las múltiples iniciativas de este apartado se encuentran ejemplos tan diversos como la creación de alojamientos rurales y restaurantes de reconocido prestigio, el impulso de carreras deportivas internacionales o la formación de negocios de alquiler de autocaravanas.

Las actuaciones más reclamadas fueron las de modernización de empresas de actividades y servicios turísticos (134), seguidas de proyectos de nueva creación (128) y de actividades de ampliación (36).

Inversión pública

Pero si la acción privada es primordial para la dinamización del territorio, la infraestructura y los servicios y eventos turísticos ofrecidos a los visitantes resultan claves para que los turistas disfruten al 100% de la experiencia de Extremadura.

De esta forma, a través de Leader, los Grupos de Desarrollo Rural de las distintas comarcas han impulsado proyectos como el Otoño Mágico del Valle de Ambroz, el Acondicionamiento de la Mina Garandina para convertirla en lugar turístico y museístico, la creación de caminos Blind Explorer en la Reserva de la Biosfera de Monfrague para hacerlos accesibles a personas con discapacidad visual, o el proyecto Destino Turístico Reserva de la Biosfera de La Siberia, entre otros, que actúa como reclamo turístico en mercados especializadosSe tratan de 585 proyectos gestionadas o impulsadas por los Grupos de Desarrollo Rural en el periodo 2014 – 2022 que han aglutinado el 32,3% del total de las ayudas LEADER al Turismo, con una inversión total de 12,3 millones de euros.

Balance sobresaliente

Al presentar el balance de resultados del Programa LEADER 2014-2022, el presidente de REDEX, Francisco Javier Sánchez Vega, se mostró realmente satisfecho por “el inmenso trabajo” realizado por los 24 Grupos de Desarrollo Rural durante este periodo.

“Su involucración en cada proyecto ha permitido crear una Extremadura Rural más próspera y atractiva en cada rincón de la región”, explicó, “con un trabajo muchas veces silencioso pero que se ve reflejado en estos casi 900 proyectos que han traído riqueza a todas nuestras comarcas y a las familias que las habitan”,

A su vez, Sánchez Vega quiso destacar la movilización del tejido empresarial y de la población local, que en muchos casos ha dado lugar a la creación de asociaciones comarcales de turismo o de proyectos de cooperación que han aportado esfuerzos y generar sinergias.

El compromiso de los Grupos de Desarrollo Rural y de REDEX con la “ruralización” del turismo se ha traducido en el periodo 2014-2022 en una profunda transformación del modelo turístico, orientada a la creación de experiencias y a la cualificación de destinos.

Con el inicio del Programa LEADER 2023-2027, REDEX y los Grupos de Desarrollo Rural reafirman su voluntad de seguir impulsando el turismo como uno de los principales motores del desarrollo social y económico de las 24 comarcas de Extremadura.

Otros recursos

Asimismo, Sánchez Vega quiso poner en valor los múltiples recursos que REDEX ha creado en el ámbito turístico para reforzar el trabajo de los Grupos en la promoción de las comarcas extremeñas. En este sentido destacó la marca turística “Extremadura Rural” como marca identitaria del territorio, la web “Recorriendo Extremadura Rural”, dedicada a promocionar la gran red de senderos, paseos, rutas, carreteras e itinerarios turísticos que recorren nuestras comarcas; y los nuevos folletos y mapas comarcales “Extremadura Rural”, que ofrecen tanto en formato digital como en físico, información sobre las visitas imprescindibles en cada comarca. Una información que puede encontrarse centralizada en la web: www.extremadurarural.es

Leader: más allá del turismo

Las ayudas LEADER son la herramienta financiera y la metodología de trabajo que tienen los Grupos de Desarrollo Rural para ejecutar su estrategia o programa de desarrollo comarcal. Estas ayudas a fondo perdido y de cuantía variable sobre el total de la inversión subvencionable del proyecto, están destinadas a subvencionar dos tipos de proyectos.

Por un lado, proyectos empresariales destinados a la transformación y comercialización de productos agrícolas y para la creación y desarrollo de empresas no agrícolas, entre las que se encuentran las empresas del sector turístico.

Por otro lado, proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida, como la prestación de servicios sociales, asistenciales, culturales, de proximidad, la dinamización social, cultural y económica, la formación e información, entre otros.

Los Grupos de Desarrollo Rural son los responsables de la tramitación y gestión de los expedientes para la concesión de ayudas LEADER, pudiendo, además, tomar la iniciativa y desarrollar Proyectos Estratégicos Comarcales, acordes a sus Estrategias de Desarrollo.

Extremadura cuenta con 24 Grupos de Desarrollo Rural cuyo ámbito de actuación engloba al 98% de los municipios de la comunidad. Como asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito comarcal, están formadas por entidades públicas (Ayuntamientos y Mancomunidades) y privadas (empresariales y sociales) representativas del tejido socioeconómico de cada comarca.