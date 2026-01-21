Muestra comercial
Agroexpo 2026 cuelga el cartel de completo y reunirá a más de 260 empresas del sector agroindustrial
Con más de 500 marcas representadas y una superficie de 30.000 metros cuadrados, la previsión es de recibir 40.000 visitantes.
La Feria Internacional Agroexpo celebrará su 38ª edición del 28 al 31 de enero de 2026 en las instalaciones de Feval (Don Benito), "consolidándose como una de las principales citas del sector agrícola y agroindustrial". Según ha confirmado este miércoles la organización en nota de prensa, el 100% del espacio expositivo ya ha sido comercializado. Así, Agroexpo 2026 contará con más de 260 empresas expositoras, más de 500 marcas representadas, una superficie de 30.000 metros cuadrados y una previsión de 40.000 visitantes.
Motor agrícola
Durante la presentación de la muestra, la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha destacado el papel de Extremadura como motor agrícola y la posición de Don Benito como epicentro del sector, subrayando la atención a las necesidades del campo.
Por su parte, el director gerente de Feval, Javier Luengo, ha puesto en valor la proyección internacional del certamen, con empresas procedentes de España, Portugal, Italia, Países Bajos y Suiza, así como el peso de la innovación, la tecnología y la digitalización, y el papel creciente de las mujeres en el sector agroindustrial.
Desde el Comité Organizador de Agroexpo, su presidente, José María Naranjo, ha remarcado el incremento de la superficie expositiva, el respaldo de los expositores y las instituciones, y el carácter de Agroexpo como referente en innovación y nuevas tecnologías aplicadas al campo.
Agroexpo reunirá a empresas de ámbitos como maquinaria agrícola, agroquímicos, viveros, ingeniería, climatización, envases y servicios vinculados al desarrollo del campo.
Innovación y jornadas
El programa incluirá demostraciones de drones, soluciones IoT, tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y sistemas orientados a la eficiencia energética, impulsadas desde el Centro Demostrador TIC. Asimismo, se celebrará la jornada “Soluciones digitales para el sector agroindustrial: el proyecto TID4AGRO”, organizada por CICYTEX. El certamen acogerá una Jornada Institucional centrada en la PAC, el relevo generacional y el empleo en el campo, patrocinada por Cajalmendralejo. En este punto, el director territorial de Cajalmendralejo, Antonio del Hoyo, destacó la importancia de apoyar al sector primario y de acompañar a agricultores y ganaderos en los procesos de adaptación y modernización que plantea la nueva PAC.
Reconocimientos
En el apartado de reconocimientos, se entregarán los XIII Premios a la Innovación Empresarial, patrocinados por Banco Santander, así como los diplomas a los mejores expedientes académicos del curso 2024-2025.
Asimismo, se celebrará el XVI Concurso Nacional de Maniobrabilidad de Tractor, organizado por la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca. “Con 38 años de trayectoria, Agroexpo reafirma su papel como punto de encuentro clave del sector agroindustrial”, se afirma en la mencionada nota.
