Basta de tomate a pérdidas en Extremadura: las organizaciones plantan cara y fijan un mínimo de 137 euros por tonelada

El sector del tomate vuelve a encender las alarmas en Extremadura. Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión han lanzado un llamamiento conjunto a los productores de tomate de la región para que no acepten contratos con precios por debajo de los costes de producción, que sitúan en torno a 137 euros por tonelada.

Según explican, en la campaña de 2025 se recuperaron niveles de producción “de media real”, con rendimientos aproximados de 83 toneladas por hectárea, pero los gastos asociados al cultivo volvieron a incrementarse, como ya ocurriera en ejercicios anteriores. En ese contexto, denuncian que el precio de referencia que se manejó la pasada campaña, 107 euros por tonelada, no permitió cubrir los costes. “Muchos agricultores produjeron tomate a pérdidas”, sostienen.

Las tres organizaciones afirman que esta cifra de 137 euros por tonelada se apoya en “rigurosos estudios” elaborados por la Universidad de Extremadura y publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Extremadura. Con esa base, advierten de que aquellas industrias que abonen por debajo de ese umbral estarían incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe operar por debajo de los costes de producción.

Pilar de la economía

El sector del tomate para industria es, subrayan, un pilar para la economía extremeña. Por ello, además de dirigirse a los agricultores, también han apelado a las industrias transformadoras para que “no continúen con la tónica general de imponer precios ruinosos” a los productores. “Ya hemos comprobado que un productor de tomate que abandona el cultivo no vuelve a la actividad”, alertan.

Ante la situación, UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja y La Unión solicitan la mediación de la Junta de Extremadura para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar que se generalicen acuerdos por debajo de los costes. Asimismo, aseguran que se mantendrán firmes en su postura y que volverán a denunciar ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) a aquellas industrias que intenten imponer precios inferiores a los costes de producción.

Reunión

La reivindicación llega tras una reunión celebrada este miércoles con representantes del conjunto del sector del tomate, en la que se abordó la evolución de la campaña y el marco de precios de cara a los próximos contratos.