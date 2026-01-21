Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos
CIEM, una patronal del siglo XXI para acompañar al sector turístico extremeño en sus desafíos
La Confederación ejerce un modelo de representación empresarial moderno que refuerza la labor de CETEX como patronal del turismo en Extremadura, amplificando su voz y situando las demandas del sector hotelero y hostelero en los principales espacios de diálogo económico y social
El turismo es uno de los grandes motores económicos de Extremadura y tiene en la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) la patronal en la que el sector ha depositado su confianza para afrontar, de forma coordinada, los desafíos que tiene por delante.
Detrás de una actividad que genera 29.000 empleos en la región hay empresas, profesionales y un tejido cada vez más especializado y profesionalizado —con el sector hotelero y hostelero como eje— que cuentan con su espacio propio de representación en la Confederación de Empresas Turísticas de Extremadura (CETEX) y, con ellos, con el respaldo de una patronal moderna, fuerte y dialogante como CIEM. El apoyo de la Confederación es clave para afrontar retos que requieren una visión transversal y capacidad real de influencia en los espacios donde se toman decisiones.
El sector turístico tiene importantes desafíos ante sí, porque se juega la consolidación de un modelo propio, sostenible y de futuro. Mientras tanto, Extremadura, se juega el futuro de una actividad que impulsa la economía, fija población y proyecta la imagen de la región dentro y fuera de España. El reto está a la altura de la profesionalización alcanzada por el turismo extremeño, y exige una representación sólida y cualificada, capaz de defender los intereses de todo el sector y de trazar alianzas con otros sectores estratégicos. Esa representación transversal se articula hoy desde CIEM y va de la mano de CETEX.
Apoyo mayoritario del tejido productivo
La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos, CIEM, se ha consolidado como la patronal extremeña del siglo XXI; una organización moderna, transversal y conectada con la economía real. Un proyecto que ha sabido ganarse la confianza de sectores estratégicos como el turismo, integrando en su estructura a la patronal específica que representa al conjunto del sector turístico en Extremadura.
CIEM actúa de forma coordinada para trasladar las necesidades y demandas del turismo extremeño a los principales foros de diálogo social, concertación económica y debate empresarial. Una labor que se ejerce tanto en el ámbito regional como en el nacional, gracias a la presencia de CIEM en la CEOE y a la integración de CETEX en las patronales estatales del sector, CEHAT y Hostelería de España.
Este modelo permite que retos clave como la estacionalidad, la formación de profesionales, la adecuación de las políticas laborales a la realidad hostelera y hotelera, la sostenibilidad o la digitalización, estén presentes en los espacios donde se definen las políticas que afectan al sector, siempre desde una posición constructiva, rigurosa y alineada con la economía productiva.
La fortaleza de CIEM reside en su legitimidad empresarial. Una patronal construida desde la base, que suma asociaciones sectoriales y territoriales y responde a un modelo organizativo abierto y pegado al territorio. Su crecimiento sostenido refleja la confianza de quienes generan empleo y actividad, especialmente en sectores con alto potencial de desarrollo como el turismo.
CIEM, una patronal moderna, creíble y reconocida
En un escaparate internacional como FITUR, Extremadura proyecta su oferta, su identidad y su capacidad para atraer oportunidades. Contar con una patronal moderna, creíble y reconocida, que sitúa al turismo en el centro de la agenda empresarial, es hoy una ventaja estratégica.
CIEM representa esa patronal del siglo XXI que, como el sector turístico extremeño, han elegido 70 organizaciones sectoriales, comarcales y locales para que la voz de cada empresa, en cada rincón de Extremadura,se escuche con fuerza, dentro y fuera de la región.
