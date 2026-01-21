Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús

Nueva línea de ayudas para hacer frente a la escasez de conductores profesionales en la región. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución por la que se aprueba la segunda convocatoria del programa 'Bono formación del sector transporte' puesto en marcha por la Junta de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2026 y dotado con dos millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes será de un año a partir de mañana jueves.

Las ayudas permitirán financiar la formación teórica y en su caso práctica para la obtención de los permisos de conducción B C C+E y D, a través de las autoescuelas extremeñas adheridas al programa. En concreto, para el permiso de conducción C y D (camiones y autobuses), la ayuda será de 1.300 euros, frente a los 1.100 anteriores, y para el carné C+E (camiones y remolques) se establecen hasta 1.500 euros, frente a los 1.300 de la primera edición.

Destinatarios

En concreto, estas subvenciones gestionadas por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) están dirigidas tanto a personas desempleadas como a trabajadores ocupados que deseen reorientar su carrera profesional. Tienen como objetivo mejorar la empleabilidad y garantizar la cobertura de puestos de trabajo en el transporte de mercancías y de viajeros, al tratarse de un sector clave para la economía regional

El Ejecutivo autonómico advierte de que "el sector arrastra desde hace años un déficit de conductores profesionales" motivado en gran parte por la disminución progresiva en la obtención de los permisos C y D, una situación que atribuye principalmente al elevado coste económico de estos carnés y a la falta de ayudas específicas para financiar la formación necesaria.

Con esta segunda convocatoria, la Junta pretende "reactivar el sector del transporte mitigar el desempleo y favorecer la incorporación de nuevos profesionales para atender las necesidades de las empresas transportistas, tanto en el ámbito de las mercancías como del transporte de viajeros". La solicitudes deberán realizarse exclusivamente por vía electrónica.