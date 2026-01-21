En la comarca de Tajo-Salor-Almonte
Garrovillas de Alconétar presume de Interés Turístico por su Almendro en Flor
La fiesta alcanza su 26 edición consolidada como referente de las celebraciones gastronómicas de la región
Garrovillas de Alconétar estrena el Almendro en Flor -que celebra la floración de los almendros de la zona- como Fiesta de interés Turístico Regional. Tras más de un cuarto de siglo de trayectoria, la fiesta ancestral del árbol en Garrovillas acude a Fitur con el marchamo que la consolida como referente de la oferta turística extremeña. Lo hizo durante la presentación de las Fiestas de Interés Turístico y Gastronómico en la comarca de Tajo-Salor-Almonte. No tiene una fecha fija de celebración, depende de la floración real de los almendros.
Elísabeth Martín, alcaldesa de Garrovillas de Alconétar invitó a todos a visitar a la comarca de Tajo Salor, cuya próxima fiesta es precisamente el Almendro en Flor, “que viene a iniciar la primavera tras los fríos del invierno”.
Este año, esta celebración alcanza su 26ª edición. Este fenómeno natural tiñe los campos de blanco y rosa durante las semanas en que los almendros florecen es un motivo más para visitar la zona y desconectar en un entorno tranquilo y pintoresco. El municipio promueve este acontecimiento no solo por su belleza paisajística, sino también por su capacidad para generar turismo de calidad que favorece la economía local. De hecho, a la semana siguiente del Almendro en Flor hay una Feria del Almendro, especializada en productos derivados de la almendra.
La fiesta se desarrolla en el paraje municipal Gallito, donde se concentran los vecinos del municipio cobijándose bajo los árboles ancestrales, compartiendo un día de campo. Esa jornada se desarrollan varias rutas con salida en la Plaza Porticada y que acaban en el paraje Gallito.
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país