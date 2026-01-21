Garrovillas de Alconétar presume de Interés Turístico por su Almendro en Flor

Garrovillas de Alconétar estrena el Almendro en Flor -que celebra la floración de los almendros de la zona- como Fiesta de interés Turístico Regional. Tras más de un cuarto de siglo de trayectoria, la fiesta ancestral del árbol en Garrovillas acude a Fitur con el marchamo que la consolida como referente de la oferta turística extremeña. Lo hizo durante la presentación de las Fiestas de Interés Turístico y Gastronómico en la comarca de Tajo-Salor-Almonte. No tiene una fecha fija de celebración, depende de la floración real de los almendros.

Elísabeth Martín, alcaldesa de Garrovillas de Alconétar invitó a todos a visitar a la comarca de Tajo Salor, cuya próxima fiesta es precisamente el Almendro en Flor, “que viene a iniciar la primavera tras los fríos del invierno”.

Este año, esta celebración alcanza su 26ª edición. Este fenómeno natural tiñe los campos de blanco y rosa durante las semanas en que los almendros florecen es un motivo más para visitar la zona y desconectar en un entorno tranquilo y pintoresco. El municipio promueve este acontecimiento no solo por su belleza paisajística, sino también por su capacidad para generar turismo de calidad que favorece la economía local. De hecho, a la semana siguiente del Almendro en Flor hay una Feria del Almendro, especializada en productos derivados de la almendra.

Noticias relacionadas

La fiesta se desarrolla en el paraje municipal Gallito, donde se concentran los vecinos del municipio cobijándose bajo los árboles ancestrales, compartiendo un día de campo. Esa jornada se desarrollan varias rutas con salida en la Plaza Porticada y que acaban en el paraje Gallito.