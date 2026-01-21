Transporte aéreo
La Junta aborda con compañías aéreas que operan desde Badajoz posibles nuevas rutas nacionales e internacionales
El consejero de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, se reunió con aerolíneas en Fitur para analizar las rutas existentes y preparar la licitación de contratos OSP.
Europa Press
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura en funciones, Manuel Martín Castizo, ha mantenido este miércoles reuniones con compañías aéreas que operan en la región.
Durante las reuniones, celebradas en el stand de Extremadura en Fitur, en Madrid, se han abordado el balance de las nuevas rutas comerciales operativas desde 2025, así como la operativa de las rutas sujetas a la OSP con Madrid y Barcelona a lo largo de este año.
Asimismo, se les ha informado sobre la preparación de la nueva licitación del contrato OSP para los años 2027 y 2028, un elemento "clave" para garantizar la conectividad aérea de Extremadura, explica en nota de prensa el Gobierno autonómico.
Otro de los puntos centrales ha sido el estudio de posibles nuevas rutas nacionales e internacionales desde el aeropuerto de Badajoz, así como la propuesta de contratos de promoción turística, en coordinación con la Dirección General de Turismo, para reforzar la demanda y la viabilidad de estas conexiones.
De estas reuniones se espera avanzar en acuerdos y líneas de trabajo conjuntas que permitan consolidar las rutas existentes, atraer nuevas conexiones y mejorar la competitividad y la proyección turística de Extremadura.
La Junta recuerda, asimismo, que el aeródromo pacense cerró el año 2025 con un récord histórico de pasajeros al alcanzar los 107.002 viajeros, lo que supone un incremento del 17 por ciento respecto al año anterior y un 16,8 por ciento más que el anterior máximo registrado en 2007, cuando se contabilizaron 91.585 pasajeros.
El consejero ha estado acompañado por el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera; y por el director general de Turismo, Óscar Mateos.
Además, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha saludado al consejero y a los representantes de una de las compañías aéreas.
