Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país

El Valle del Jerte, reconocido como Mejor Destino Rural y de Naturaleza de España en 2025, y Jerez de los Caballeros, distinguida como Capital del Turismo Rural, han sido algunos de los nombres propios que han impulsado la imagen turística de Extremadura durante el último año. Por eso, no es casualidad que la región haya cerrado el año como la segunda con mejor percepción turística del país, con una puntuación media de 7,4 puntos sobre diez, solo por detrás de Asturias (7,6), según la tercera edición del Barómetro de Percepción Turística elaborado por la consultora LLYC.

La región ha logrado mantener una posición destacada durante los cuatro trimestres de 2025, y sus resultados contrastan con la tendencia nacional, puesto que la reputación del turismo en España ha descendido hasta los 5,4 puntos de media, el nivel más bajo desde que comenzó el análisis hace cuatro años.

La Semana Santa pacense o el Valle del Ambroz

El barómetro analiza la situación regional a partir de la conversación digital en redes sociales, medios online y foros especializados. En la comunidad estos mensajes han tenido distintos acentos a lo largo del año, pero un hilo común: el peso del turismo cultural, rural y de experiencias ligadas al territorio.

En los primeros meses de 2025, el protagonismo lo tenían las grandes celebraciones urbanas, como la Semana Santa de Badajoz, que ha dado un salto de proyección con su reconocimiento internacional. Este logro se suma a las otras festividades de la región que ya cuentan con esta distinción, como el Otoño Mágico del Valle de Ambroz.

Sentimiento de los usuarios y temáticas más comentadas en Extremadura en el primer cuartil de 2025. / Barómetro de Percepción Turística - LLYC

A este impulso se han sumado proyectos como el de 'Ciudad de las Aves', presentado en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) en Monfragüe; o la incorporación en la capital pacense de herramientas de atención turística basadas en inteligencia artificial.

El Jerte y Guadalupe, todo un emblema

Con la llegada de la primavera, la conversación se desplaza hacia el mundo rural y natural, con la floración del cerezo en el Valle del Jerte como uno de los grandes iconos del año. Este fenómeno natural, que atrae a miles de turistas cada año, ha aumenntado su afluencia significativamente en 2025. Otras citas consolidadas como la Feria del Queso de Trujillo, han vuelto a situar a Extremadura en el mapa gastronómico. Este evento también ha puesto en valor el patrimonio histórico del municipio, destacando su emblemática Plaza Mayor como escenario principal.

En paralelo, Guadalupe se ha consolidado como un destino de peregrinación y turismo cultural, certificado como uno de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Mérida en fútbol y Plasencia en Semana Santa

Durante el verano y el inicio del otoño, el foco se ampliaba hacia el turismo cultural, con hitos como la declaración de la Semana Santa de Plasencia como Fiesta de Interés Turístico Nacional, el crecimiento de propuestas culturales en Badajoz —con eventos como 'Ciudad Encendida' o iniciativas vinculadas a la gastronomía— y la designación de Guadalupe como sede del Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural 2026.

También ha tenido presencia la aspiración de Mérida a convertirse en subsede del Mundial 2030, que ha alimentado la conversación sobre el potencial turístico y cultural de la ciudad.

A lo largo de todo el ejercicio, Badajoz ha mantenido un papel relevante en la conversación turística gracias a su carácter fronterizo y a la celebración de eventos culturales y ferias con capacidad de atracción exterior. La Feria Hispano-Portuguesa Fehispor y la Feria Agroalimentaria Espiga han reforzado la imagen de la capital pacense como espacio de encuentro entre España y Portugal, vinculado a la cultura y la gastronomía.

Menos mensajes al final del año

En la recta final de 2025, el volumen de conversación turística sobre Extremadura ha descendido, con una caída del 21% respecto al trimestre anterior, hasta los 2.913 mensajes analizados. La mayor parte de ese debate se ha generado dentro de la propia comunidad, que ha concentrado el 92,2% de los mensajes, frente al 7,8% procedente de fuera de Extremadura.

Volumen mensajes en el último cuartil de 2025. / Barómetro de Percepción Turística - LLYC

Pese a esta bajada de volumen, el tono general se ha mantenido estable, con un predominio de mensajes positivos y neutros. A lo largo del conjunto del año, la región ha logrado sostener una imagen reconocible, asociada a cultura, paisaje y experiencias alejadas de la masificación, aunque el índice de recomendación social ha retrocedido en el último trimestre.

Las sombras que acompañan al balance

Junto a los elementos positivos, la conversación digital ha recogido también críticas recurrentes, algunas de ellas presentes a lo largo de varios trimestres. Entre ellas, las deficiencias en infraestructuras y transporte, los problemas del servicio ferroviario, la proliferación de alojamientos turísticos sin control, la masificación puntual en enclaves como el Valle del Jerte o la desigualdad en el desarrollo turístico entre territorios.

En el último trimestre, estas críticas se han concentrado especialmente en la falta de promoción de Badajoz en algunas campañas regionales, los problemas de accesibilidad y señalización y la gestión de determinados recursos turísticos, lo que ha contribuido al descenso de la valoración en el cierre del año.

Con todo, al cierre de 2025, la cultura ha sido el principal eje del discurso turístico sobre Extremadura, concentrando el 33,2% de los mensajes, seguida de las referencias a infraestructuras y al atractivo del destino. La naturaleza y la sostenibilidad han completado un relato asociado a valores de autenticidad, respeto ambiental y conexión con el territorio.

Conversación en grandes comunidades

El barómetro, que se actualiza trimestralmente, ha analizado 5,26 millones de mensajes digitales desde el inicio de la serie, de los que 1,1 millones corresponden al último año y más de 240.000 al último trimestre. Madrid, Cataluña y Andalucía han concentrado más de la mitad de la conversación digital sobre turismo durante 2025, según los datos recopilados por la consultora.

En el conjunto del año, Asturias ha liderado el ranking nacional con una puntuación media de 7,6 puntos, impulsada por la buena valoración de su oferta cultural y natural, asociada en la conversación digital a una experiencia turística "única". Tras Extremadura, han seguido Aragón (7,2) y Castilla y León (7), además de Navarra (6,9) y Cantabria (6,8).

En el extremo opuesto, Cataluña ha cerrado el año como la comunidad peor valorada, con cuatro puntos sobre diez, seguida de la Comunidad Valenciana (4,8) y Madrid (4,9). La conversación digital en estos territorios ha estado dominada por cuestiones como la gentrificación, los problemas de seguridad, las deficiencias en infraestructuras y la falta de inversiones en transporte.

Desde LLYC han señalado que este barómetro no pretende sustituir a los indicadores tradicionales, sino complementarlos con una visión reputacional y social, clave para diseñar estrategias turísticas más alineadas con las expectativas ciudadanas y apoyadas en el análisis de datos y la inteligencia artificial.