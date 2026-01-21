Más de mil aspirantes se examinan en la región para ocupar las plazas MIR

Un total de 1.095 titulados se presentan este sábado, 24 de enero, a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada en Extremadura. Las pruebas se celebran en todo el país con más de 35.000 aspirantes que compiten por 12.366 plazas ofertadas en Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR), Biología (BIR), Física (FIR) y Química (QIR) y cuentan con dos sedes en la región: una Badajoz con 702 admitidos y otra en Cáceres con 393 aspirantes.

En esta convocatoria ha habido un aumento de aspirantes en general, que también se ha notado en Extremadura (en los últimos años no se han superado los mil aspirantes), donde se han habilitado para acoger a las personas admitidas este sábado distintos espacios de la Facultad de Económicas y Empresariales de Badajoz y del pabellón de servicios centrales de la Escuela Politécnica de Cáceres.

Ocho plazas más que en 2025 en Extremadura

Tras la celebración de estas pruebas, y en el orden que establezcan sus notas, los opositores pueden optar a ocupar plazas en cualquier punto del país y en Extremadura se ofertan, en concreto, 320 puestos sanitarios en esta convocatoria, ocho más que el año anterior.

El aumento va destinado a la formación MIR, que cuenta este año con 233 plazas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) frente a las 227 del año anterior.

Entre las novedades de la convocatoria MIR 2025-2026 destaca que por primera vez se contemplan plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias (82 puestos en el conjunto nacional), que hasta ahora nunca se habrían ofrecido en España. En el SES, en concreto, se han convocado dos plazas de esta nueva especialidad.

Hay que recordar que en la convocatoria de 2021/2022 se incorporaron también por primera vez plazas de Medicina Legal y Forense (ocho en España y una de ellas en Extremadura) y un año más tarde se estrenó también la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (20 plazas en el país, con una en la comunidad extremeña).

Entre las plazas MIR, la mayor cifra vuelve a destinarse para formar a médicos de familia (98 puestos, como en los años anteriores) y a Pediatría (10 plazas).

Residentes de otras especialidades sanitarias

Pero al margen de las especialidades médicas que copan el grueso de la oferta para residentes, el SES también cuenta en esta convocatoria con plazas para enfermeros (71 puestos, de los que 48 son para especialistas en medicina familiar y comunitaria), psicólogos (seis plazas), farmacéuticos (tres plazas), biólogos (dos plazas) y físicos (una plaza). Solo hay una titulación para la que no se convocan plazas en especialidades multidisciplinares en Extremadura: Química.