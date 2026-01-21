Montánchez presenta su oferta turística en Fitur con el castillo y la gastronomía como reclamo

Montánchez presentó en Fitur su oferta turística bajo el lema ‘Un castillo para conquistar y una gastronomía para recordar’ que pretende aunar sus atractivos patrimoniales, culturales, gastronómicos y naturales. El alcalde de Montánchez, Joaquín Plana, explicó que el municipio se encuentra en pleno corazón de Extremadura: “Contemplando nuestro castillo se puede entender bien quienes somos: un pueblo que ha sabido proteger su patrimonio y convertirlo en una oportunidad de futuro".

El Ayuntamiento de Montánchez cree en un modelo de turismo que ofrece al visitante experiencias reales. “Hablar de Montánchez es hacerlo de historia viva, de fiestas que no se han desvirtuado en el tiempo, con carnavales singulares como el del jurramacho. Hablar de Montánchez es hablar de gastronomía y del jamón ibérico, un producto que nos identifica y que articula la economía local”.

“Nosotros –añadió- invitamos a descubrir Montánchez en cualquier época del año, participando en nuestros eventos deportivos como la carrera nocturna. Disfrutando de nuestra hospitalidad y de una oferta de alojamientos de calidad”.

Ana Huertas, gestora cultural del ayuntamiento de Montánchez, añadió: “Si nos preguntas qué puede aportar al mundo Montánchez a algunos se les ocurrirán las palabras jamón, castillo, naturaleza… Por eso nuestra estrategia turística se organiza en el turismo de naturaleza, el gastronómico y el cultural con el castillo como emblema”.

Recordó que Montánchez cuenta con cinco rutas senderistas y siete BTT, así como un castañar precioso que nos ofrecen. Desde el ayuntamiento en colaboración con asociaciones y empresas se realizan varias actividades como la prueba BTT. Explicó otros atractivos además de su conocido castillo, pues Montánchez se encuentra el Mejor Cementerio de España, iglesias, ermitas, calles y plazas y tradiciones únicas. “Trabajamos estos tres ejes para ofrecer una experiencia completa al visitante”, concluyó.

