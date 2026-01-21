Moraleja celebra el Festival Gata Negra, una cita literaria que atrae a figuras destacadas de la novela negra y el periodismo
El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, anima a visitar el festival 'Gata Negra' en agosto, un encuentro que atrae a figuras destacadas de la novela negra y que se celebra por la noche
El Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra 'Gata Negra' llega a su sexta edición completamente consolidado como la gran cita cultural y turística en la Sierra de Gata. Julio César Herrero, alcalde de Moraleja, con motivo de su presentación en Fitur, anima a visitar Moraleja el primer fin de semana de agosto, época en la que tiene lugar este encuentro especializado, pero abierto a todo tipo de visitantes. “Su ubicación nos convierte en puerta de entrada, en un territorio en el centro neurálgico de una comarca que cuenta con atractivos importantes”, señala.
“Tenemos el único festival de novela negra de Extremadura y uno de los mejores del pais y eso lo conseguimos gracias al trabajo de Luis Roso, su comisario, que convoca cada año a 40 profesionales de novela negra. Los mejores auotres del periodismo de investigación y de disciplinas como la fotografía o el cómic, pasan por el pueblo durante estos días para un proyecto que traspasa lo literario. Atrae a figuras de primer nivel. Por él han pasado Lorenzo Silva, Susana Martín Gijón, Cruz Morcillo, Juan Ramón Lucas, Fermín Solís, entre otros creadores", indicó.
“¿Cómo se nos ocurre en pleno verano?”, se preguntó el alcalde de Moraleja. A ello contribuye el Parque Fluvial Feliciano Vegas y que los encuentros con los escritores son en horario nocturno. “Aprovechamos la mañana para recorrer la sierra de Gata”, explicó
“El festival tiene un impacto directo durante la primera semana de agosto, pero que se prolonga más allá. Los medios de comunicación ponen en el mapa a Sierra de Gata. Queremos vender todo como un paquete. Gata Negra es la excusa perfecta para conocer el norte de Cáceres y una experiencia diferente”, concluyó.
Por su parte, Soledad Tovar, concejala de Cultura, recalcó que Gata Negra es “una cita de rigor literario y el único festival de novela negra en Extremadura. La prestigiosa dirección de Luis Roso tiene mucho que ver en su éxito. Nuestro festival es pionero en novela negra ambientada en el mundo rural. Es comarcal, es transfronterizo, es sostenible y un proyecto de sinergias literarias, es de gestión municipal e inclusivo pues rompe todas las experiencias. Nace en Moraleja y late en toda la sierra”, concluyó.
