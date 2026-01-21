Precaución al volante en Extremadura: lluvias, niebla y obras complican la circulación en varias carreteras este miércoles

Las carreteras de Extremadura registran este miércoles 21 de enero de 2026 diversas incidencias que pueden dificultar la circulación, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las lluvias, la posible presencia de niebla, junto a obras en marcha y algunas restricciones puntuales, obligan a extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos de primera hora y en los trayectos interurbanos.

Desde Tráfico se recomienda adaptar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Carreteras con incidencias en Extremadura

Ex-108 – Visibilidad reducida

• Tramo entre Malpartida de Plasencia y la N-630, afectado por nieblas y brumas, que reducen la visibilidad y obligan a circular con especial precaución.

A-5 (Autovía del Suroeste) – Obras

• Trabajos de mantenimiento y mejora en varios puntos de la autovía, especialmente en sentido Badajoz-Portugal, con posibles retenciones y reducción de carriles.

N-432 – Obras en distintos tramos

• Afecciones por obras de trazado y mantenimiento entre la N-630 y Zafra, así como en otros puntos del recorrido, con limitaciones de velocidad y circulación irregular.

N-521 – Restricciones por obras

• Incidencias en el entorno de Malpartida de Cáceres, tanto en dirección a Trujillo como hacia Portugal, con señalización provisional y posibles cortes parciales.

Ex-100 – Trabajos en la vía

• Obras entre la N-630 y la carretera de Aliseda, con desvíos señalizados y reducción de la velocidad máxima permitida.

Ex-102 – Obras de mejora

• Tramos afectados entre Abertura y Zorita, con afecciones en ambos sentidos y circulación más lenta de lo habitual.

Ex-206 – Incidencias puntuales

• Tramo entre Don Benito y Villanueva de la Serena, con presencia de trabajos y posibles afecciones tras accidentes recientes, lo que puede generar retenciones.

Recomendaciones de la DGT

La DGT insiste en que, con lluvia y posibles bancos de niebla, es fundamental encender las luces adecuadas, evitar adelantamientos innecesarios y respetar la señalización de obras. La situación del tráfico puede variar a lo largo del día, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de ponerse en carretera.