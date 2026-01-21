El proyecto de una segunda universidad privada en Extremadura abre el plazo de alegaciones

Un nuevo paso más para que la segunda universidad privada de Extremadura sea una realidad, tras la aprobación del primer campus (la Universidad Internacional para el Desarrollo, Uninde) de este tipo el pasado mes de octubre.

Aunque hay tres iniciativas en trámite en la comunidad, el proyecto que va más avanzado es el de la Universidad Abierta de Extremadura, promovido por Planeta di Agostini Formación. El pasado mes de septiembre la Conferencia General de Política Universitaria (formada por el Gobierno central y las comunidades autónomas) daba el visto bueno a su informe para la implantación de este nuevo campus en la región y la Junta de Extremadura ha dado este miércoles un nuevo paso con la apertura del periodo de audiencia e información pública durante 15 días hábiles (desde hoy) para que cualquier persona pueda formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas, según la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El proyecto se presentó hace dos años en la Junta y sigue avanzando, aunque no es la primera vez que se tramita. Ya se registró años atrás, pero los plazos cumplieron y en 2023 se volvió a retomar.

La Universidad Abierta de Extremadura tendrá sede en Badajoz y plantea una enseñanza en la modalidad a distancia. En concreto, el proyecto contempla una oferta de once títulos de grados, entre los que destacan carreras muy demandadas en la Universidad de Extremadura (UEx) como Psicología, Educación Infantil y Primaria, Matemáticas e Ingeniería Informática, y otros títulos novedosos que no se ofertan a día de hoy en la comunidad como Marketing y grados en Data Science, en Ingeniería Biomédica y en Business Intelligence. También plantea un grado de Administración y Dirección de Empresas, otro en Marketing y uno más en Recursos Humanos.

Cuatro facultades y una escuela de doctorado

Completan la oferta doce másteres, entre ellos el de Formación del Profesorado de Educación Secundaria (muy demandado en todo el país), de Psicopedagogía, de Psicología Clínica General, de Neuropsicología, de Ciberseguridad o de Inteligencia Artificial, entre otros títulos, y tres doctorados: en Psicología y Educación, en Empresa y Negocios y en Ciencias e Ingeniería. La universidad contempla cuatro facultades -Educación, Psicología, Empresa, Ciencias e Ingeniería- y una escuela de doctorados.

El objetivo, según el anteproyecto de ley expuesto, es «ofrecer oportunidades educativas de alta calidad que capaciten a los estudiantes para la vida profesional y para adaptarse a la dinámica cambiante del entorno económico empresarial y laboral en el que han de desenvolverse».

La resolución justifica que la «moderna estructura» que reclama el sistema universitario español requiere mejorar su calidad docente, investigadora y de gestión, fomentar la movilidad de estudiantes y profesores y profundizar en la creación y transmisión del conocimiento como eje de la actividad académica.

El anteproyecto de ley subraya también las ventajas de la formación a distancia: «facilita la conciliación, aporta mayor flexibilidad y permite ahorrar costes, mientras que se personaliza el aprendizaje adaptándose de esta manera a los tiempos disponibles de cada alumno».