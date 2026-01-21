Talayuela pone en valor su legado histórico y científico como capital europea del paludismo

El Ayuntamiento de Talayuela ha presentado en la Feria Internacional del Turismo una propuesta singular basada en la puesta en valor de su legado histórico y científico como capital europea del paludismo entre los años 1920 y 1923.

La iniciativa sitúa al municipio como epicentro de uno de los episodios más relevantes de la historia sanitaria del siglo XX y lo transforma en un producto turístico cultural, educativo y sostenible con proyección nacional e internacional. La propuesta que Talayuela lleva a Fitur se apoya en el denominado experimento de Talayuela, un periodo en el que el municipio concentró una de las mayores afecciones por paludismo de Europa y se convirtió en laboratorio natural para el desarrollo de investigaciones médicas y sanitarias que resultaron decisivas en la posterior erradicación de la enfermedad en España y otros territorios del ámbito mediterráneo.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este hecho histórico permite ahora construir un relato turístico único en España, vinculado al conocimiento, la memoria y la innovación científica. El alcalde de Talayuela,. Roberto Baños, destaca que este municipio no solo fue un escenario de investigación, sino un referente europeo en la lucha organizada contra el paludismo, y señala que ahora ese legado se convierte en una oportunidad para diversificar la oferta turística del municipio y de Extremadura.

El proyecto contempla la creación de un producto turístico estructurado en torno a un espacio interpretativo permanente, rutas histórico-científicas, materiales divulgativos y programas educativos dirigidos a centros escolares, institutos y universidades. En su presentación ante los medios en Madrid, Roberto Baños ha explicado que se trata de un modelo pensado para atraer visitantes durante todo el año, reforzar la identidad local y generar actividad económica vinculada al turismo cultural y científico.

La iniciativa se apoya además en un modelo de colaboración público-privada que garantiza su viabilidad y sostenibilidad, alineado con la Estrategia de Turismo Sostenible de Extremadura y con los objetivos de lucha contra la despoblación y dinamización del medio rural. Con su presencia en Fitur, Talayuela busca consolidarse como un destino de interior con un relato propio, basado en un episodio histórico de relevancia europea que hoy se transforma en motor de desarrollo turístico.