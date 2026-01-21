Sector turístico
El portal oficial de turismo de España destaca dos escapadas rurales en Extremadura entre las 12 mejores del país
Spain.info presenta una propuesta de destinos rurales para cada mes del año, desde el senderismo invernal en Málaga hasta el avistamiento de linces en Jaén
El portal oficial de turismo de España, Spain.info, ha publicado una selección de 12 escapadas rurales para disfrutar durante todo el año, en la que dos de las recomendaciones están en Extremadura, subrayando el potencial natural y cultural de la comunidad como destino de turismo rural.
En marzo, la floración de los cerezos en el Valle del Jerte se alza como una de las experiencias más espectaculares del país. Más de un millón y medio de árboles pintan de blanco y rosa el valle, acompañado de actividades como la Fiesta del Cerezo en Flor con degustaciones y mercadillos locales.
Ya en noviembre, el Valle del Ambroz ofrece un 'otoño mágico', con paisajes de tonos cálidos y una variada programación de rutas, citas culturales, senderismo y propuestas gastronómicas que invitan a descubrir este rincón.
Además de estas dos escapadas en Extremadura, Spain.info propone otros diez destinos rurales para cada mes del año, pensados para conectar con la naturaleza y las tradiciones locales.
Así, en el mes de enero apuesta por hacer senderismo en Málaga, en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, mientras que en febrero recomienda conocer los campos de almendros en flor de Mallorca.
En el mes de abril propone observar osos en Asturias, en los parques de Somiedo y Muniellos. Para mayo, la propuesta pasa por acercarse a ver el nacimiento del río Mundo en Albacete, todo un espectáculo natural.
El mes de junio es idóneo para descubrir las rutas del Cañón del Río Lobos en Soria, mientras que en julio sugiere conocer los campos violetas de lavanda en Brihuega, Guadalajara.
Agosto y septiembre
Metidos en pleno agosto, la escapada perfecta está en el Parque Natural de Montseny, en las provincias de Barcelona y Girona.
En septiembre, recomienda una experiencia de enoturismo en alguna ruta de la vendimia en cualquier zona vinícola de España. Para el mes de octubre una de las opciones es meterse de lleno en el hayedo de la Selva de Irati, en Navarra, otro de los espectáculos naturales del otoño en nuestro país.
Y en diciembre propone avistamiento de linces ibéricos en la Sierra de Andújar, en Jaén.
La selección de Spain.info invita a planificar escapadas rurales durante todo el año, combinando naturaleza, tradiciones, festividades y experiencias únicas en cada región de España.
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país