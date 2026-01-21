El portal oficial de turismo de España destaca dos escapadas rurales en Extremadura entre las 12 mejores del país

El portal oficial de turismo de España, Spain.info, ha publicado una selección de 12 escapadas rurales para disfrutar durante todo el año, en la que dos de las recomendaciones están en Extremadura, subrayando el potencial natural y cultural de la comunidad como destino de turismo rural.

En marzo, la floración de los cerezos en el Valle del Jerte se alza como una de las experiencias más espectaculares del país. Más de un millón y medio de árboles pintan de blanco y rosa el valle, acompañado de actividades como la Fiesta del Cerezo en Flor con degustaciones y mercadillos locales.

Saltos de agua en el Valle del Ambroz / Web oficial

Ya en noviembre, el Valle del Ambroz ofrece un 'otoño mágico', con paisajes de tonos cálidos y una variada programación de rutas, citas culturales, senderismo y propuestas gastronómicas que invitan a descubrir este rincón.

Además de estas dos escapadas en Extremadura, Spain.info propone otros diez destinos rurales para cada mes del año, pensados para conectar con la naturaleza y las tradiciones locales.

Así, en el mes de enero apuesta por hacer senderismo en Málaga, en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, mientras que en febrero recomienda conocer los campos de almendros en flor de Mallorca.

Turistas en el cerezo en flor en el Valle del Jerte / Toni Gudiel

En el mes de abril propone observar osos en Asturias, en los parques de Somiedo y Muniellos. Para mayo, la propuesta pasa por acercarse a ver el nacimiento del río Mundo en Albacete, todo un espectáculo natural.

El mes de junio es idóneo para descubrir las rutas del Cañón del Río Lobos en Soria, mientras que en julio sugiere conocer los campos violetas de lavanda en Brihuega, Guadalajara.

Agosto y septiembre

Metidos en pleno agosto, la escapada perfecta está en el Parque Natural de Montseny, en las provincias de Barcelona y Girona.

En septiembre, recomienda una experiencia de enoturismo en alguna ruta de la vendimia en cualquier zona vinícola de España. Para el mes de octubre una de las opciones es meterse de lleno en el hayedo de la Selva de Irati, en Navarra, otro de los espectáculos naturales del otoño en nuestro país.

Y en diciembre propone avistamiento de linces ibéricos en la Sierra de Andújar, en Jaén.

La selección de Spain.info invita a planificar escapadas rurales durante todo el año, combinando naturaleza, tradiciones, festividades y experiencias únicas en cada región de España.