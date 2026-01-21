El Valle del Jerte presenta sus 18 miradores en Fitur: un espectáculo otoñal para descubrir la naturaleza

El Valle del Jerte ha añadido una nueva forma de mirarlo y de disfrutarlo. La Feria Internacional del Turismo es el escaparate de lujo donde ha dado a conocer sus 18 miradores, a los que pronto se añadirán muchos más y se conseguirá que todos sean accesibles.

María Felisa Cepeda, presidenta de Soprodevaje, en la presentación en Fitur de este nuevo recurso, recordó que el Valle del Jerte es conocido primero por el blanco de las flores de sus cerezos y después por el color rojo cuando dan sus frutos. “Hoy queremos poner el acento en el otoño cuando la naturaleza ofrece un espectáculo único, para caminar y fotografiar con calma”.

Para eso cuentan con dos joyas. Por un lado, la red de miradores y por otro la belleza del paisaje de la otoñada. “El otoño convierte el valle en un mosaico natural. Los miradores se transforman en balcones al paisaje y coloridos pueblos que se integran. Los bancales son una seña de la orografía. Estos bancales nos recuerdan la relación entre ser humano y naturaleza”.

Los once pueblos con balcones abiertos al paisaje son: Los miradores que constituyen la red actual del destino Valle del Jerte son los siguientes: Mirador Los Lagares – Barrado, Mirador de la Ferneda – Barrado; Mirador de la Ermita de San Felipe – Cabezuela del Valle; Mirador del Puerto de Honduras – Cabezuela del Valle; Mirador de la Cabra – Cabrero; Mirador de la Era de San Bernabé – Casas del Castañar; Mirador de la Memoria – El Torno; Mirador de la Matarulla – El Torno; Mirador del Reboldo – Jerte; Mirador del Chorrero de la Virgen – Jerte; Mirador de San Jorge – Navaconcejo; Mirador carretera paisajística La Vera - Valle del Jerte – Piornal; Mirador A Ras del Cielo – Piornal; Mirador de los Naranjos – Rebollar; Mirador Puerto de Tornavacas – Tornavacas; Mirador de la Cruz – Tornavacas; Mirador Puente Becedas – Tornavacas; Mirador de la Ermita del Cristo – Valdastillas

“Son once miradas, pero un mismo latido del Valle del Jerte. La mayoría de los miradores son accesibles y se está trabajando en que lo sean todos. Los miradores permiten vivir la transformación del paisaje. Siempre habrá algo nuevo por descubrir”, comentó la presidenta de Soprodevaje.