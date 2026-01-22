Economía
Extremadura lidera el crecimiento de las exportaciones en España: superan los 355 millones de euros en noviembre
Las empresas extremeñas, según Santamaría, alcanzaron los 3.765 millones de euros entre enero y noviembre, con un aumento del 21,1%
Líderes en exportaciones. Extremadura ha superado los 355 millones de euros en noviembre de este pasado año, lo que supone un 31,4% más respecto al mismo mes del año anterior. Mientras, en el conjunto de España, las exportaciones cayeron un 1,5%, por lo que la región volvió a liderar el crecimiento.
Lo ha resaltado este jueves el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, desde la plataforma logística de Badajoz, donde ha felicitado a las empresas extremeñas por estos datos.
"Gracias a su compromiso y al trabajo de la Junta, con el acompañamiento a nuestro tejido productivo, una vez más hemos batido récord de exportaciones", ha subrayado Santamaría, quien ha detallado que en el período de enero a noviembre, se han exportado 3.765 millones de euros, creciendo un 21,1%, esto es, 35 veces más que la media nacional.
"Somos la comunidad autónoma que más está aumentando el valor de sus ventas al exterior", ha recalcado Santamaría, que ha incidido, a su vez, en que estos datos "no son casualidad, son el resultado del compromiso de nuestras empresas, a las que seguiremos acompañando desde el Gobierno de María Guardiola para que sigan abriéndose camino, creciendo y compitiendo como nunca en los mercados internacionales".
Talento
Guillermo Santamaría ha destacado que las empresas demuestran día a día que el "talento, el esfuerzo y la capacidad de competir de Extremadura están a la altura de cualquier mercado del mundo", y ha recordado que están abiertas convocatorias de ayudas para la presencia en ferias internacionales de grandes empresas, para impulsar la internacionalización y también para que las pymes puedan contratar técnicos en comercio exterior.
"Seguiremos trabajando al lado del sector empresarial, porque cuando nuestras empresas crecen, Extremadura avanza", ha concluido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, según informa la Junta en nota de prensa.
