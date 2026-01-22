Extremestiza tiende puentes entre América y Extremadura

Carmen Sánchez Risco, responsable del programa Extremestiza, a través del cual se profundiza en el vínculo histórico que une ambas tierras, y directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura, ha hecho balance en la Feria Internacional del Turismo del trabajo realizado en el año y medio que lleva de trayectoria esta estrategia, que propone un viaje de ida y vuelta desde Extremadura a América, y viceversa.

“Hay algo único entre Extremadura y América, que ha estado desatendido. No se entiende una sin la otra. Lo que compartimos ambas es muy poderoso. Extremadura fue puente entre Europa y América en el siglo XVI y ahora con Extremestiza la región también lo recupera”, dijo.

Afirmó que Extremestiza es un compromiso firme de la presidenta extremeña, María Guardiola, por afianzar el vínculo con América. A su juicio es una estrategia pionera en abordar en modo integral el mestizaje como nexo de unión. Todo esto constituye un gran reto de futuro.

“Lo que a menudo creemos que es muy nuestro, surge de esa unión de hace cinco siglos. La Patatera es un ejemplo de mestizaje. Extremestiza lo hace desde distintas aristas. Creando un proyecto en base a lo que nos une para generar espacios comunes de crecimiento”, señaló.

Con solo un año y medio de vida, Extremestiza ha establecido una amplia red de contactos que incluyen a importantes organizaciones y gobiernos locales americanos.

“Todo es objeto de nuestro trabajo. Hasta la música y el folclore de aquí y allí tienen un peso específico. Tendemos puentes sonoros a través de nuestro podcast. En el contexto actual que tiende a un exclusivismo cultural feroz en el que todos priorizan lo suyo, nosotros apostamos por lo revolucionario y lo coherente: valorar la riqueza inmensa de la mezcla. Convertimos el mestizaje en el valor añadido que nos hace únicos. Lo abrazamos como lo que es, algo profundamente nuestro. El rastro de Extremadura en América es fácil de seguir y encontrar, así como el alma de América en Extremadura”, explicó.

Sánchez Risco puso en valor caminos y senderos de suma importancia patrimonial. Extremestiza trabaja con la Dirección General de Turismo en la recuperación de los itinerarios forjados en el siglo XVI como corredores históricos de enorme relevancia internacional. “Es un legado precioso que nos une con el Continente Americano”, indicó.

De hecho su intervención concluyó con la presentación de uno de esos corredores que une a Extremadura con Tlaxcala (un estado del centro de México). Los asistentes disfrutaron de las comparsas de Badajoz juntamente con los Hue-Hues de Tlaxcala, todo un ejemplo de mestizaje.