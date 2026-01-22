“Hemos ganado solo la primera batalla”: el campo extremeño mantiene la presión tras el freno a Mercosur

La paralización del acuerdo con Mercosur ha sido recibida con cautela por las organizaciones agrarias extremeñas, que ven en ella un primer paso en la dirección adecuada, pero que inciden en que la votación de ayer del Parlamento Europeo no se traduce en una decisión definitiva. También en que quedan aún encima de la mesa reivindicaciones tan importantes como frenar el recorte de fondos de la PAC o la aplicación de la ley de la cadena alimentaria.

"Esto va a ir a más"

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura

Para Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, el de este miércoles ha sido únicamente un primer avance. “Hemos ganado solo la primera batalla”, afirma. El siguiente paso, adelanta, pasa por seguir presionando para que cambien de posición los europarlamentarios españoles, especialmente los del Partido Popular y del Partido Socialista, que votaron "en contra" del sector agrario, algo que —subraya— no ocurrió con los de "otros países" de la Unión Europea.

A su juicio, han sido las manifestaciones de miles de agricultores europeos en los últimos meses las que han logrado despertar la conciencia de algunos eurodiputados. Han supuesto, explica, un elemento de presión que ha conseguido, de momento, revertir esta decisión.

En cualquier caso, añade, el pacto comercial ahora en suspenso solo representa una parte de las reivindicaciones del campo, ya que el problema “más gordo que tenemos es la reforma de la PAC que nos viene de 2028 hasta 2034 y que debería parar el presidente Pedro Sánchez simplemente vetando el marco financiero plurianual”.

Por ello, el calendario de movilizaciones irá en aumento también en Extremadura. "Esto va a ir a más", vaticina. La próxima semana, con protestas previstas en toda España, en la región se hará un paréntesis “por respeto” a la celebración en Feval de la muestra Agroexpo, pero en febrero “volveremos a calentar el ambiente”, avanza García Blanco. En cuanto a la tractorada convocada para este viernes, cree que puede tener “más repercusión” que la de hace una semana, ya que “vamos a ser más contundentes en las actuaciones”.

“Tenemos que seguir luchando"

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja

En la misma línea se expresa Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, que realiza una valoración positiva de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo, aunque insiste en que este giro no debe servir para relajar las protestas. “Más bien lo contrario”, puntualiza.

Metidieri considera clave mantenerse “vigilantes y pendientes de toda la tramitación” que se abra a partir de ahora para lograr finalmente la retirada del acuerdo con Mercosur. Mientras tanto, recalca, es necesario continuar con las movilizaciones, ya que este es solo uno de los cinco puntos de la tabla reivindicativa del sector. “Tenemos otros cuatro muy importantes”, entre ellos la reforma de la PAC, “en los cuales vamos a seguir presionando y reivindicando”.

El dirigente agrario destaca que numerosos europarlamentarios han comenzado a escuchar más a la gente del campo y a posicionarse a su favor. Incluso —añade— algunos representantes franceses rompieron la disciplina de grupo en la votación, un hecho que vincula directamente a la presión ejercida por las protestas. “Este era un buen momento para ponerse del lado de la gente del campo, es decir, del lado de la soberanía alimentaria”, esgrime.

La semana pasada, recuerda, las movilizaciones tuvieron una respuesta masiva, con miles de agricultores participando en la tractorada desarrollada en cinco carreteras extremeñas. Para este viernes se espera un seguimiento similar, ya que la situación ha cambiado poco en apenas una semana. “Tenemos que seguir luchando porque, si no somos capaces nosotros de defender lo nuestro, nadie va a venir a hacerlo”, concluye, reafirmando el compromiso del sector con el campo extremeño.

“No solo salimos a la calle por Mercosur”

Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE Extremadura

“Estamos ante un primer paso positivo, ya que permite, en cierta medida, paralizar el acuerdo”, señala Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE Extremadura. No obstante, llama “a mantenerse cautos” hasta conocer los próximos pasos de la Comisión Europea, al tiempo que subraya que este periodo de paréntesis que se abre ahora debe “servir para avanzar” en las “medidas de protección” del sector, como las cláusulas de salvaguardia, los controles en frontera o las auditorías en países terceros para verificar que lo firmado se cumple. Se trata, apunta, de cuestiones que “son absolutamente necesarias”, especialmente para “los sectores más sensibles” a estas importaciones, como son “en nuestra región el arroz o la miel”. Garantías que, sostiene, deberían incorporarse al acuerdo.

Sin embargo, añade que existen otros pactos comerciales con países asiáticos como Camboya o Myanmar que pueden resultar también muy perjudiciales para el sector primario y que, además, “no incluyen cláusulas de salvaguardia”.

Tractorada del pasado viernes, cerca de Plasencia. / Toni Gudiel

Igualmente, recuerda que “no solo salimos a la calle por Mercosur”, sino también porque “se pretende aplicar un recorte de más de un 23% en la Política Agraria Común”, o porque, tanto a nivel regional como nacional, se exige que se actúe para que la ley de la cadena alimentaria se cumpla, ya que se están detectando contrataciones en distintos sectores que hacen que se venda por debajo de los costes de producción, una situación que, subraya, “no se puede consentir”.

“Es una primera batalla ganada, pero no es definitiva"

Luis Cortés, secretario general de La Unión

Desde La Unión, su secretario general, Luis Cortés, comparte la lectura de que se trata de una victoria parcial. “Es una primera batalla ganada, pero no es definitiva ni muchísimo menos”, señala. De la votación del Europarlamento destaca no solo las posibles consecuencias de una futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino también la toma de postura de los europarlamentarios, que podría condicionar decisiones posteriores sobre la ratificación del acuerdo.

Cortés subraya que, por primera vez en mucho tiempo, el sector agrario recibe buenas noticias desde Europa, tras una sucesión de resoluciones “muy negativas”, tanto por parte de la Comisión como del Consejo.

Sobre la continuidad de las protestas, insiste en que una batalla ganada no permite bajar la guardia. Incluso si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinara que la Comisión incurrió "en una trampa legal, el acuerdo seguiría pendiente de ratificación". Por ello, defiende la necesidad de seguir manifestándose para concienciar a la sociedad del perjuicio que este acuerdo supone tanto para agricultores como para consumidores europeos. A ello se suma, recuerda, la reforma de la Política Agraria Comunitaria y los recortes asociados a ella, que siguen encima de la mesa.

Cortés también pone el foco en la importancia que tienen las protestas en el ámbito autonómico, ya que servirán para avivar el clima reivindicativo en Extremadura de cara a "la gran manifestación" prevista el próximo 11 de febrero en las calles de Madrid.