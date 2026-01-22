Jaraíz de la Vera: un destino para visitar, para volver y para quedarse

Jaraíz de la Vera vuelve a Fitur por noveno año consecutivo para demostrar que es mucho más que un destino bonito: es un ejemplo de cómo tradición, modernidad y sostenibilidad pueden convivir y generar oportunidades reales para el territorio y sus habitantes.

Conocida por todos como la Capital Mundial del Pimentón, Jaraíz de la Vera ha sabido preservar su identidad sin renunciar al progreso. Su evolución en los últimos años la ha convertido en un lugar al que no solo se viene de visita, sino al que se regresa… e incluso en el que se decide quedarse.

“Jaraíz de la Vera está de moda” no es solo un lema, sino una declaración de intenciones: apostar por un modelo de desarrollo sostenible, próspero y atractivo tanto para visitantes como para vecinos.

El encanto de sus paisajes naturales, la riqueza de su patrimonio cultural y la calidad de sus servicios hacen de Jaraíz de la Vera un destino cada vez más demandado por los turistas que un año más han superado todos los récords de estadísticas.

Uno de los grandes hitos que marcarán el año es el reconocimiento de Jaraíz de la Vera como Villa Europea del Deporte 2026. Este distintivo sitúa al municipio en el mapa internacional y refuerza su compromiso con la salud, la juventud y la calidad de vida.

Durante todo el año 2026, Jaraíz se convertirá en escenario de actividades y competiciones deportivas en múltiples disciplinas. Su entorno natural privilegiado invita a caminar, correr, pedalear y explorar, posicionándolo como un referente dentro del circuito europeo de turismo deportivo.

La sostenibilidad es otro de los pilares fundamentales del modelo de desarrollo local. Jaraíz de la Vera alberga la Primera Comunidad Energética Municipal de Extremadura, ya plenamente operativa.

Gracias a la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios municipales, el municipio ha logrado reducir en 66 toneladas anuales las emisiones de CO₂, ofrecer un destino turístico con una menor huella de carbono y, lo que es más importante para la ciudadanía, disminuir cerca de un 60 % la factura eléctrica.

Jaraíz crece en habitantes

Mientras gran parte del medio rural lucha contra la despoblación, Jaraíz de la Vera presenta una tendencia opuesta. Su población ha pasado de 6.481 habitantes en 2015 a 6.831 en 2025, reflejo de un municipio vivo, atractivo para nuevas familias y emprendedores.

Los datos económicos también avalan este crecimiento. En la última década, el desempleo se ha reducido de forma drástica, pasando de 719 personas desempleadas en 2015 a 280 en 2025. Hoy, Jaraíz de la Vera es el municipio de más de 5.000 habitantes con la menor tasa de paro de toda Extremadura.

Estos resultados no son fruto del azar, sino de una gestión eficaz y de una apuesta clara por iniciativas que impulsan el bienestar y la innovación.

Un lugar que lo tiene todo: entorno privilegiado, servicios, seguridad y oportunidades para disfrutar, regresar y, por qué no, construir un proyecto de vida.