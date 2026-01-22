La nieve pone en alerta este viernes al norte de Extremadura

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activará este viernes, 23 de enero, el nivel de alerta amarilla en el norte de la provincia de Cáceres ante la previsión de nevadas. Según las estimaciones, podrían registrarse acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en un periodo de 24 horas en zonas situadas por encima de los 600 a 900 metros de altitud.

El aviso permanecerá activo durante toda la jornada del viernes, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas, y no se descarta la aparición de ventiscas asociadas al episodio de nieve.

Ante este escenario, el 112 recomienda a los ayuntamientos mantener en prealerta a las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil, así como a la Policía Local y a los servicios municipales de mantenimiento. También se aconseja tener preparados tractores o vehículos quitanieves y disponer de reservas de sal para actuar en caso necesario, según ha informado la Junta de Extremadura.

A la población en general se le pide extremar la precaución en los hogares, contar con sistemas de calefacción adecuados y vigilar especialmente el uso de braseros de picón, carbón o gas. En el caso de la calefacción eléctrica, se recomienda comprobar su correcto funcionamiento y evitar sobrecargar enchufes o regletas, prestando especial atención si en la vivienda hay menores o personas mayores.

En cuanto a los desplazamientos, se aconseja informarse previamente del estado de las carreteras, extremar la precaución en zonas de umbría por la posible formación de placas de hielo y evitar viajar de noche salvo que sea imprescindible.

Asimismo, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución meteorológica, utilizar ropa de abrigo y calzado adecuado —especialmente si se va a permanecer mucho tiempo al aire libre o practicar actividades deportivas— y disponer de un teléfono operativo para contactar con el 112 en caso de emergencia.

Temporal

La borrasca Ingrid deja su huella en Extremadura con tiempo inestable, que se caracteriza por lluvias generalizadas, aumento de la nubosidad, viento y un ascenso de las temperaturas mínimas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este sentido, uno de los principales efectos de Ingrid se plasma en la llegada de precipitaciones desde el oeste, que desde ayer golpea a Extremadura. De hecho, la Aemet indica que estas lluvias son en general débiles o localmente moderadas, y persistentes en el norte, especialmente en zonas de montaña como el Valle del Jerte, La Vera, Ambroz o Trasierra. Por su parte, Meteored destaca que la borrasca favorece un flujo húmedo atlántico que cauda estas precipitaciones durante varias horas.

Nieblas

Esta entrada de aire húmedo asociada a la borrasca propicia la formación de brumas y bancos de niebla, sobre todo a primeras horas del día y en zonas bajas, vegas y áreas próximas a ríos. Estos bancos de niebla dificultad la visibilidad en las carreteras y complican la conducción.

Por otro lado, y curiosamente, la borrasca trae consigo un ascenso de las temperaturas mínimas, que según la Aemet puede ser localmente notable, especialmente durante la noche y la madrugada. Este aumento del termómetro supone la ausencia de heladas, frecuentes en los días anterior. En cuanto a las temperatiras máximas, se mantienen sin cambios o bajarán por la nubosidad y la lluvia.

Las temperaturas máximas, en cambio, se mantienen sin grandes cambios o bajan ligeramente debido a la nubosidad y las lluvias.

La borrasca Ingrid también llega con un aumento del viento, que sopla de componente sur y suroeste, flojo en general pero con intervalos moderados, especialmente en zonas abiertas y en cotas altas, reforzando la sensación de tiempo revuelto.

La temperatura oscila entre los 6 grados en Badajoz y Mérida, y 5 en Cáceres y Plasencia, de mínima, y los 14 grados en Badajoz, 13 en Mérida, 11 en Cáceres y 12 en Plasencia, de máxima.