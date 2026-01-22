Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan "enamorados de Extremadura", dice Guardiola

La visita de los Reyes al stand de Extremadura en Fitur 2026 ha situado a la comunidad autónoma en uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Ifema Madrid. Don Felipe y Doña Letizia, que han presidido el acto de apertura del certamen, han realizado el tradicional recorrido institucional por los principales espacios expositivos y han hecho parada en el stand extremeño, donde han conocido de primera mano la propuesta turística de la región para este año.

Tras el encuentro, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado de forma muy positiva la visita y ha afirmado que los monarcas “se han ido enamorados de Extremadura”, una expresión con la que ha querido subrayar la buena acogida de la oferta presentada y el interés mostrado por los Reyes durante su paso por el espacio regional.

Un escaparate estratégico en la inauguración de Fitur

La presencia de los Reyes en el stand se ha producido en el contexto de la inauguración oficial de Fitur 2026, una cita clave para el sector turístico nacional e internacional que reúne durante varios días a destinos, empresas y profesionales del turismo. Para Extremadura, esta visita institucional supone un importante respaldo simbólico y una oportunidad de visibilidad en uno de los principales escaparates del sector.

Durante el recorrido, Guardiola ha estado acompañada por la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, Victoria Bazaga, así como por otros representantes institucionales y del sector turístico extremeño. La delegación ha explicado a los monarcas los principales ejes de la estrategia regional, basada en un modelo de turismo de interior, sostenible y desestacionalizado, que busca atraer visitantes durante todo el año sin renunciar a la identidad del territorio.

Un stand inmersivo para “entrar” en Extremadura

Extremadura ha acudido a Fitur con un stand de casi 1.000 metros cuadrados, situado en el pabellón 7 de Ifema, diseñado como una experiencia inmersiva que invita al visitante a “entrar” en la región. El espacio se articula en torno al lema “Extremadura Extraordinaria”, que vuelve a ser el eje del relato turístico y de marca.

La propuesta expositiva se apoya en elementos naturales y paisajísticos, con especial protagonismo del agua, uno de los grandes recursos turísticos de la comunidad. Piscinas naturales, gargantas, ríos y playas de interior sirven como hilo conductor de un recorrido sensorial que combina imágenes, sonidos y texturas para trasladar al visitante a distintos puntos del territorio.

El diseño incorpora referencias a la vida cotidiana de los pueblos, con balcones, ventanas y plazas reinterpretadas de forma contemporánea, así como guiños a enclaves emblemáticos como la Plaza Alta de Badajoz. Todo ello se completa con estructuras suspendidas que evocan las cubiertas artesanales que protegen del sol calles y plazas en verano, reforzando la idea de identidad y autenticidad.

La “X” como símbolo del descubrimiento

Uno de los elementos visuales y narrativos más destacados del stand es el uso de la letra “x” como símbolo. La campaña retoma la idea de los mapas del tesoro, en los que una “x” señalaba algo valioso por descubrir, para invitar al visitante a encontrar el “tesoro” que representa Extremadura: naturaleza intacta, patrimonio histórico, cielos nocturnos de calidad, gastronomía y una forma de viajar alejada de la masificación.

Este planteamiento conecta con conceptos como el “lujo silencioso” o el turismo slow, que la Junta quiere potenciar como seña de identidad frente a otros destinos más saturados. La región se presenta así como un lugar para disfrutar con calma, con experiencias ligadas al territorio y a las personas que lo habitan.

Gastronomía, experiencias y agenda profesional

La oferta de Extremadura en Fitur no se limita al diseño del stand. La comunidad ha desplegado una agenda con más de 70 presentaciones en la zona de conocimiento y 23 experiencias gastronómicas, en las que se da protagonismo a productos emblemáticos como el jamón ibérico, el queso, el aceite de oliva o la cocina de autor vinculada al producto local.

Además, el espacio cuenta con una zona profesional de sinergias, orientada a facilitar reuniones de trabajo, asesoramiento y contactos entre empresas, instituciones y profesionales del sector. En este ámbito se ofrecen servicios de apoyo en marketing, digitalización, innovación, sostenibilidad y desarrollo de producto turístico, así como información sobre ayudas y trámites administrativos.

El stand incluye también áreas específicas para medios de comunicación, radio y televisión, y espacios dedicados a la promoción cultural y audiovisual, con iniciativas vinculadas a la Spain Film Commission y al potencial de Extremadura como escenario de rodajes.

Un mensaje de proyección y confianza

La visita de los Reyes al stand de Extremadura refuerza el mensaje de confianza en el modelo turístico que impulsa la Junta. Para el Ejecutivo regional, Fitur 2026 es una oportunidad para consolidar el crecimiento del sector, atraer nuevos perfiles de visitantes y seguir posicionando a la comunidad como un destino de interior de referencia, basado en la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad de la experiencia.

En ese contexto, las palabras de María Guardiola tras la visita real han servido para resumir el objetivo de la presencia extremeña en la feria: que quien conozca la propuesta de la región, aunque sea durante unos minutos en Ifema, se vaya con ganas de descubrir Extremadura y volver.