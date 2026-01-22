El Sagrado Mantel eleva a Coria al centro del turismo espiritual

Coria presenta en la Feria Internacional del Turismo su Sagrado Mantel de la Última Cena, una reliquia con una historia sorprendente y que ha sido estudiada a fondo, arrojando serios indicios sobre su autenticidad. El Sagrado Mantel conecta con uno de los episodios más importantes de la cristiandad y es un tesoro espiritual y artístico.

Almudena Domingo, alcaldesa de Coria, recordó que Coria es la novena ciudad más antigua de España. “Su fe es la que hace compartir con el mundo esta reliquia que forma parte de la identidad cauriense. Es una reliquia venerada desde hace siglos. Peregrinaban a la ciudad de Coria miles de personas que querían venerarlo, pues es el utilizado por Jesucristo en la última cena cuando instituyó la eucaristía”. El Sagrado Mantel se encuentra en el museo catedralicio y es un símbolo de devoción y recogimiento. De su existencia hay documentos del siglo XV. Es un tejido de lino de 1.30 metros de alto por 90 centímetros de ancho, con muchos indicios de que se trata de una pieza del siglo I.

La alcaldesa explicó que se encuentra a camino entre Madrid y Fátima. De ahí el deseo de convertirse en un espacio estratégico en el turismo espiritual. “Quiero destacar el papel que juega la colaboración entre el Obispado y el Ayuntamiento de Coria, juntamente con el sector privado. En marzo habrá un primer circuito de Coria con dirección Fátima”, concluyó.

Ángel David Martín Rubio, deán de la catedral de Coria, explicó que la reliquia permite enlazar con una historia que comenzó hace 2.000 años, pues estuvo vinculada a uno de los momentos más importantes de la vida de Cristo. “Cuando los fieles ven la reliquia nos preguntan cómo llegó hasta nosotros. Son numerosos los estudios para contextualizarla. Como los dirigidos por el profesor John Jakson. Devoción, cultura y peregrinación se dan cita en una de las piezas más importantes de la cristiandad. Queremos llamar la atención sobre la jerarquía que ocupa la reliquia, pues estaría en uno de los puestos más importantes”.

Por su parte, Óscar Mateos, director general de Turismo, recordó que hace poco tuvo un encuentro con profesionales del sector y se quedaban asombrados por el patrimonio de Coria. “Les felicito por convertir Coria en todo un punto de encuentro del turismo espiritual. Va a ser este un camino que va a dar un gran éxito”, concluyó.