Sanción de 3.000 euros tras las tractoradas en Extremadura: La Unión denuncia “intimidación” y mantiene las protestas de este viernes

La organización agraria La Unión Extremadura ha denunciado este jueves la notificación de una sanción de 3.000 euros a su secretario general, Luis Cortés, por “obstaculizar la circulación” durante las tractoradas del pasado 16 de enero en la región, concretamente en un punto “a la altura del municipio de Valdivia”, según recoge un comunicado de la entidad.

La organización atribuye la tramitación del expediente y la rapidez en la comunicación a una “intención de amedrentar” a agricultores y representantes agrarios para evitar nuevas protestas. En su escrito, La Unión dirige sus críticas al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que además preside la comisión gestora del PSOE extremeño.

Movilizaciones: 23 de enero en Extremadura y 11 de febrero en Madrid

Pese a la sanción, La Unión asegura que mantiene las movilizaciones convocadas en la comunidad para el viernes 23 de enero, y la tractorada prevista en Madrid el 11 de febrero, en el marco de una oleada de protestas del sector agrario contra los precios, la Política Agraria Común (PAC) y los acuerdos comerciales.

Las tractoradas del 16 de enero se desarrollaron en distintos puntos de Extremadura con cortes y retenciones desde primera hora, en una jornada de movilizaciones que tuvo especial impacto en varias vías principales.

El foco en Mercosur y la PAC

En su comunicado, La Unión vincula el pulso en las carreteras con el debate europeo sobre el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y la reforma de la PAC, al considerar que ambos procesos —si avanzan “tal como están redactados”, según su valoración— pueden provocar el cierre de explotaciones y pérdidas económicas en el campo extremeño.

La entidad también critica el papel de representantes españoles en Bruselas y menciona al eurodiputado extremeño Ignacio Sánchez Amor en relación con la discusión sobre Mercosur. En paralelo, el acuerdo UE-Mercosur continúa en el centro del debate institucional y social, con posiciones encontradas en la UE y movilizaciones agrarias en varios países.

Desde las instituciones europeas, el Consejo de la UE ha destacado medidas de “salvaguardia” para proteger al sector agroalimentario europeo en el marco de Mercosur, mientras el campo mantiene la presión ante el temor a una competencia que considera desleal.

“No vamos a dejarnos intimidar”

La Unión concluye que continuará con los actos de protesta porque “nos jugamos el futuro” de agricultores y ganaderos, en un nuevo capítulo de tensión entre el sector y las administraciones tras las movilizaciones de enero.